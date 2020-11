Kifejlesztettek egy appot, ami lefordítja a macskák nyávogását

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A MeowTalk névre hallgató appot azoknak a macskásoknak fejlesztették ki, akiknek fogalmuk sincs, hogy macskájuk épp mit akar. Az app rögzíti a macska nyávogását, majd megpróbálja értelmezni azt, hogy aztán a beletáplált tizenhárom(!) kifejezés közül kiválassza a szerinte legmegfelelőbbet, például hogy a macska épp enni akar, mérges vagy simán csak azt szeretné, hogy hagyják békén.

Az app indokoltsága és hatékonysága több szempontból is kérdéses, már csak azért is, mert egy kutatás szerint a macskáknak nincs közös nyelve, minden egyes macska nyávogása egyedi és a saját gazdájára szabott. Ettől függetlenül szórakozásra biztos alkalmas, illetve arra is, hogy megpróbálják továbbfejleszteni azt. Legalábbis Javier Sanchez azt tervezi, hogy készít majd egy okosnyakörvet is, ami azonnal lefordítja majd emberi nyelvre a macska nyávogását, valahogy úgy, mint a Fel című mesében.

Egyelőre elég vegyes visszajelzések érkeztek, volt aki azt mondta, telepíteni sem tudta rendesen az appot, mert állandóan hibát jelzett, de olyan is volt, aki sikerrel járt, az app viszont 90 százalékban arra fordította macskája nyávogását, hogy „szeretlek”, ami egy macska esetében erősen kétséges.

Sanchez szerint ez különösen fontos a jelenlegi járványhelyzetben, amikor alig találkozunk másokkal, sokaknak pedig egyetlen társa a háziállata. Például egy macska. A tervező úgy gondolja, ezzel talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy végre megérthessük, mit szeretne a macskánk.

Én meg arra tippelek, hogy Sancheznek nincs macskája.

(BBC)