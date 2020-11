Manfred Weber szerint csak a járvány miatt nem zárták még ki a Fideszt az Európai Néppártból

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az EPP európai parlamenti frakcióvezetője a flamand De Standaardnak adott interjújáben beszélt arról, hogy ha nem lenne járvány, az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése már döntött volna a Fidesz kizárásáról.

Az EPP tagsága még tavaly márciusban függezstette fel a Fidesz tagságát, majd idén februárban abban maradtak, hogy érvényben hagyják a Fidesz tagságának felfüggesztését, és majd 2021 első felében megvitatják, hogy milyen a Fidesz viszonya a párt által képviselt értékekhez.

Manfred Weber Fotó: Nicolas Armer/dpa Picture-Alliance via AFP

Weber most arról beszélt, hogy a pártcsaládban érlelődik a döntés, Orbán Viktor a vétója miatt folyamatosan veszít a támogatottságából. Bezsélt arról is, hogy a néppárti frakció nem hajlandó újratárgyalni a jogállami feltételrendszerről a kormányokkal kötött megállapodást. A demokratikus értékek tiszteletben tartását garantáló rendelet nélkül az Európai Parlament nem fogja jóváhagyni az 1800 milliárd eurós költségvetési és gazdasági segélycsomagot. (via Népszava)