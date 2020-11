Az autópálya belső sávjában állt meg a részeg kamionos

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Súlyosan ittas volt az a kamionos, aki november 27-én este az M3-as autópálya belső sávjába húzódva állt le. Mire a rendőrök kiérkeztek, két autós már rávette a részeg kamionost, hogy húzódjon félre a leállósávba. Mint a rendőröknek mesélték, már kilométerek óta követték a kamiont, amit megelőzni nem mertek, mert összevissza cikázott a sávok között.

Szondáztatáskor 1,6 ezrelék légalkoholszintet mértek, később a vérvétel is azt állapította meg, hogy súlyosan ittas.

Hamarosan az is kiderült, hogy a részeg kamionos már kidöntött egy fénysorompót, illetve összetört két parkoló autót is. (Police.hu via 24.hu)