Internetre költözött a Vörösmarty téri olajszagú karácsonyi bódégettó, ott is kéne maradnia örökre

Ha jó éved volt, ha rosszabb, egy dolog jó ideje változatlan volt: az év utolsó heteiben már képtelenség volt nyugodtan mászkálni a budapesti Belvárosban, mivel azt elfoglalták a nyúlszőrkalaposok, bőrövesek, fafaragók, gyertyaöntők és a lakosságot olcsó ipari zsiradékokkal etetők bódévárosai. Idén azonban a vírus megmentett minket az Inváziótól. A karácsonyi vásár mégsem teljesen marad el: az eseményeket szervező Főváros az internetre költöztette azt.

A netes verziónak nemcsak az a legnagyobb előnye, hogy könnyebb elkerülni, mint a való életbelit.



Az oldalt a főváros azzal reklámozza, hogy “online platformra költöznek a Vörösmarty téri Karácsonyi Vásár kézművesei”, de a helyzet az, hogy nem igazán használják ki az online-ságból adódó lehetőségeket. A weboldal ugyanis nem egy webshop, ahol, ha már idetévedtél, meg is vehetnéd azt, amit a Vörösmartyn szereztél vona be - mínusz a patkányszegypaprikás - hanem egyfajta gyűjtőoldal. Ahol a normális esetben a térre kitelepülő kézműves mesterekkel ismerkedhetsz meg pár termékfotó, portrékép és hasznos link formájában, amik az illetők saját weboldalaira visznek.

A cucc jól átlátható, egyszerű és aránylag esztétikusan csinálták meg, de az érintetteknek feltehetőleg annyit ér majd, mint halott potpourrisnak a csók, hiszen a Vörösmarty téri vásár azért is volt olyan drága hely, mert az árusok elmondása szerint a vevők többsége külföldi turista volt. De az is valószínű, hogy ez is több nekik, mint a semmi.

Azt pedig nem szégyellem bevallani, hogy a kisszoba méretű, visszataszító fogásokkal megpakolt gigatálak hiánya miatt szabályos elvonási tüneteim vannak. Így mi mást tehetnék, mint hogy az interneten vadászom ilyen képkre, amiket félig lehúnyt szemmel, nagyokat szippantgatva nézegetek:

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A web oldalhoz készült egy videó is, amibe csak amiatt érdemes belenézni, mert a 8 órás takarodó utáni, kihalt Budapestről készült drónfelvételek jól néznek ki benne: