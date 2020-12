40 százalékkal többen haltak meg november első hetében, mint az elmúlt években ilyenkor

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

3 356. Összesen ennyien haltak meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint november első hetében Magyarországon. Ez nagyon magas szám, 40 százalékkal több mint az elmúlt öt év átlaga (ami 2 405 volt).

A KSH hetente adja ki a gyorsjelentéseit, most tartanak a 45. hétnél az adatok feldolgozásában. Október közepéptől látszik már, hogy a járvány miatt többen halnak meg, mint az elmúlt évek hasonló időszakában. Ahogy a covid áldozatainak a száma nő, úgy nyílik egyre nagyobbra ez az olló. (A gyorsjelentések számai általában utólag még változnak, felfelé. A 44. heti gyorsjelentésben szereplő 3027 áldozat helyett most már például 3073 szerepel. Vagyis a 45. heti áldozatok száma vélhetően ennél is tovább nő majd, ahogy tisztitják az adatokat.)

A KSH nem tüneti fel a gyorsjelentéseiben a halálokokat. Az operatív törzs napi jelentései szerint ugyanakkor november 3-9. között (vagyis egy nappal elcsúsztatva) 604-en haltak meg koronavírusban. A KSH adatokból kiszámolható többlethalálozás (951) és a hivatalos járványstatisztika között 347 a különbség. Ez adódhat abból is, hogy az operatív törzs megcsúszik a halálozások regisztrálásával, és később jelenennek meg az áldozatok a koronavirus.gov.hu-n vezetett halálozási listán.



Az operatív törzs által a 45. héten jelentett 604 áldozat így is az elmúlt évek 45. heti halálozási átlagának a negyede.

Ha az idei, megemelkedett halálozást vesszük alapul, akkor a halálesetek 18 százaléka köthető direktben november első hetében a koronavírushoz. A többlethalálozás viszont 40 százalék.

