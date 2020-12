Videón, ahogy magától összeomlik a Puerto Rico-i Arecibo obszervatórium

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Puerto Rico-i Arecibo obszervatóriumot novemberben zárták be végleg, miután többször is súlyosan megrongálódott. A tervek szerint elbontották volna az egész építményt, december 2-án azonban az obszervatórium magától összeomlott. A balesetről videó is készült.

A balesetben senki nem sérült meg.

Az obszervatóriumot közel hatvan évvel ezelőtt, 1963-ban adták át, akkor ez volt a Föld legnagyobb rádióteleszkópja a 305 méter átmérőjű antennájával. A popkultúrának is fontos része lett: Itt forgtatták a Goldeneye című James Bond-filmet és az 1997-es Kapcsolat című filmet is.

(BBC)