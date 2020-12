Az EU-s közbeszerésen már nem sikerült eladni azokat a lélegeztetőgépeket, amiket a magyar állam tavasszal simán megvett aranyáron

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Sok szempontból tanulságos az a közbeszerzés, amit a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága írt ki lélegeztetőgépek beszerzésére szeptember végén.

A Katasztrófavédelem nem a lélegeztetőgépekből tavasszal bőségesen bevásárló, erre irgalmatalan összeget sem sajnáló magyar állam számára vett volna még eszközöket. Hanem egy Európai Uniós tendert bonyolítottak le.

Az EU ugyanis „a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni küzdelem részeként” kialakít egy olyan készletet lélegeztetőgépekből, amivel szükség esetén 12 órán belül tagországokat tud megsegíteni. Ezek egy részét Magyarországon, a 2,5 milliárd forintért, uniós finanszírozásban készülő raktárban tárolnák.

Az itthoni raktár feltöltése az EU megbízásából a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladata. A beszerzést 100 százalékban az EU finanszírozza, de ehhez közbeszerzést kellett kiírni.

Vagyis teljesen más a helyzet, mint amikor tavasszal járványpánikban boldog-boldogtalantól vásárolt mindenféle lélegeztetőt az állam, főként a 17 ezer gépet bezsákoló Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A hegyekben álló magyar készletnek csak a töredékét tervezte beszerezni az EU a Katasztrófavédelmen keresztül, mindössze 465 darabot. Az a különös helyzet állt elő, hogy mi bőven tudnánk adni a feleslegből. Éppen a futó közeszerzéssel egyidőben, októberben a magyar külképviseletek azt a feladatot kapták a minisztérium vezetésétől, hogy próbáljanak meg vevőt találni a feleslegesen bespájzolt lélegeztetők közül 8000 darabra.

De ez közbeszerzésen nem megoldható. Ráadásul olyan drágán vettük a gépeket, hogy a beszerzési áron biztosan nem lenne rájuk vevő az EU.

(Magyarország egyébként közben elkezdett ajándékozni is a felhalmzott készletekből az elmúlt hónapokban, a kirgizeknek 20 darabot adtunk, Kárpátaljára is ment 50+50 darab, 150 darabot adtunk Csehországnak, 100 a Vajdaságba került.)

Ha a külügy a felesleges gépeivel nem is tudott elindulni a Katasztrófavédelem EU-s tenderén, több olyan cég is jelentkezett, amikkel a külügy tavasszal üzletelt. Az EU-s biznisz azonban nem jött össze.

A magyar-izraeli Celitron a Vácon összeszerelt Panther 5-okat indult. Ebből tavasszal ezret rendelt meg a külügyminisztérium, darabonként 29 ezer euróért. Az EU-s tender ennél is drágábban, darabonként 40 440 euróért kínálták a gépeket.

A Katasztrófavédelem azonban jelezte, hogy ennyi uniós pénz nincs a beszerzésre. A 465 gép megvásárlására összesen 7 288 643 euró keretet szántak.

Vagyis darabonként 15 674 eurót fizetne az EU a lélegeztetőkért. Tavasszal a magyar külügy ennek jóval több mint háromszorosáért, 56 647 eurós átlagáron vett 17 ezer lélegeztetőt.

Indult még a tenderen a Peak Sport and Health Kft., de kínai eszközökkel, a közbeszerzésben viszont európai termékeket preferáltak. Ezért kizárták a céget. Ugyanez történt a Limitless Medical Kft.-vel is. Ők tavasszal 50 gépet adtak el a külügynek. A Limitlessnél külön érdekesség, hogy nem csatolták a lélegeztetőgép adatlapjának magyar nyelvű fordítását sem. Szintén a kínai lélegeztetők miatt zárták ki a közbeszerzésből a TMT Technics Kft.-t. Ezzel a céggel is szerződött tavasszal a külügy.

Miután az érdeklődök csak egyetlen érvényes, de túl drága ajánlatot nyújtottak be, újabb közbeszerzést írnak ki.