2,5 milliárd forintból épít lélegeztetőgép-raktárat a kormány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hamarosan lélegeztetőgép-raktárbázis épül Magyarországon a rescEU uniós program keretében, 2,5 milliárd forintos kormányzati hozzájárulással - szúrta ki a friss Magyar Közlönyben az Mfor.

Az erről szóló kormányhatározat szerint a Belügyminisztérium feladata lesz, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon keresztül november 30-ig gondoskodjon

a beruházást terhelő általános forgalmi adó fedezeteként 1,4 milliárd forint biztosításáról

a beruházáshoz kapcsolódó előfinanszírozás fedezeteként 1,1 milliárd forint biztosításáról.

A természeti vagy egészségügyi katasztrófák elleni közös uniós védekezést célzó, 2019-ben indult rescEU program keretében az unió a koronavírus-járvány elleni védekezéshez is felhalmozott különböző eszközöket: maszkokat, védőruhát, vagy lélegeztetőgépeket. A nemzetközi összehasonlításban is óriási magyar lélegeztetőgép-park mellett ez utóbbiakat is a Magyarországra tervezett raktárban tárolhatják majd.