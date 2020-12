Hiába mondja Putyin, hogy 2 millió dózisnyi Szutnyik V már szinte készen van, az év végéig jó ha félmilliót le tudnak gyártani

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán bejelentette, hogy 2 millió dózisnyi Szputnyik V koronavírus-oltás készen van, vagy a napokban készen lesz, ez azonban elemzések szerint nem teljesen igaz. Néhány nappal Putyin nyilatkozata előtt az oltóanyag teszteléséért és gyártásáért felelős orosz kormánytag, Tatjána Golikova miniszterelnök-helyettes még azt mondta, hogy a 2 millió dózist 2020 végére fogják tudni legyártani. Valójában azonban valószínűleg ennél is rosszabb a helyzet, a The Bell és a Meduza is arról írt az oltóanyaggyártásra rálátó források nyilatkozatai alapján, hogy 2020 végére jó, ha 500 ezer dózist fognak tudni legyártani.

Szakértők szerint egyébként a Szputnyik V, mint vakcina, valószínűleg ugyanolyan jó lesz, mint a nyugati oltóanyagok, a probléma csak az, hogy az orosz oltóanyaggyárak rettenetesen szenvednek a tömeggyártással. A The Bell hírlevele szerint valószínűleg még ahhoz sem elegendően nagyon a készletek, hogy megkezdődjenek Oroszországban a tömeges oltások.

Az viszont jól látszik, hogy Vlagyimir Putyin elnök a vakcinafejlesztést a nyugat és Oroszország közötti versenynek tekinti. Ebben a versenyben az orosz kormány a nyugati gyógyszergyárak elé vágott, amikor a nyáron bejegyeztette a Szputnyik V oltóanyagot, valójában azonban ez csak egy trükk volt, hiszen a bejegyzéskor még tartottak a vakcina tesztjei. Ezek a tesztek igazából a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca tesztjeivel párhuzamosan zajlottak, esetleg azoktól kissé lemaradva.

A versenyszellem jól látszott azon is, hogy miután a Pfizer bejelentette vakcinája 94 százalékos hatékonyságát, az orosz kormány rögtön közölte, hogy a Szputnyik V 95 százalékban hatékony. A múlt heti kormányülésen pedig Putyin elnök a tömeges oltás megkezdését sürgette, miután Nagy-Britannia lett az első ország a világon, ahol engedélyezték valamilyen koronavírus-oltás tömeges használatát. Putyin a kormányülésen lényegében utasította Golikova miniszterelnök-helyettest, hogy ezen a héten kezdjék meg a tömeges oltást, Golikova viszont erre kitérő választ adott, egészen pontosan azt, hogy

„Remélem - sőt biztos vagyok benne -, hogy ezen a héten befejezzük az összes szükséges előkészületet ahhoz, hogy jelentést tehessünk önnek arról, hogy készen állunk tömeges oltások jövő heti megkezdésére.”

Az elnök erre annyit válaszolt: „Ne tegyen jelentést, hanem kezdjék meg a tényleges munkát!”

November elejéről származó adatok szerint azonban a Szputnyik V tömeggyártásával megbízott 4 orosz gyár egyikében sem sikerült még felkészülni a vakcina tömeggyártására. (The Bell)