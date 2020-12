A Huawei is dolgozott az ujgurok elleni arcfelismerő rendszeren

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az IPVM videomegfigyelés-kutatóinak friss jelentése szerint a Huawei is dolgozott egy olyan arcfelismerő rendszeren, amivel a kínai ujgur kisebbség követték nyomon.

Először a Washington Post írta meg, hogy a jelentés a Huawei oldalán nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján készült. Az arcfelismerés-projekt a jelek szerint az volt hivatott demonstrálni, hogy a Megvii nevű kínai gyártó partneralgoritmusai a Huawei hardverén is alkalmazhatók.

Az IPVM jelentése külön kiemeli az „ujgurriadó” funkciót, ami arcfelismeréssel azonosítaná az alany etnikai hovatartozását, és riasztást küldene, ha az alany Kína ujgur kisebbségi csoportjába tartozik.

A New York Times 2019-ben írt arról, hogy több kínai arcfelismerő cég is algoritmusokkal azonosítja az ujgurokat, azóta néhány cég amerikai szankciókkal szembesült. De amíg a Megviit korábban is összekapcsolták az ujgurok vegzálására használt azonosító rendszerekkel, ez az első jele annak, hogy a Huawei aktívan fejleszthet és népszerűsíthet ilyen terméket.

A Huawei nem kommentálta a híreket.

2017 óta 380 internáló láger épült Kína nyugati, muszlim ujgurok lakta tartományában, Hszincsiangban, ahol a kínai propaganda megfogalmazása szerint „átnevelik” az ujgurokat. (The Verge)