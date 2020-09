Három év alatt 380 internáló tábort épített Kína az ujgurok bebörtönzésére

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

2017 óta 380 internáló láger épült Kína nyugati, muszlim ujgurok lakta tartományában, Hszincsiangban, ahol a kínai propaganda megfogalmazása szerint "átnevelik" az ujgurokat. Kína igyekszik úgy beállítani a muszlim kisebbség internálását, mintha az csak továbbképzési program lenne, lehetőséget biztosítva a kisebbség tagjainak arra, hogy munkát vállalhassanak.

A szemtanúk beszámolói, illetve a táborokról az évek során kikerült képek azonban mást sugallnak. A hivatalos propagandában kvázi bentlakásos iskolaként leírt lágereket magas falak veszik körbe, lakóikat gyakran szobáikba zárva, vagy éppen leláncolva tartják, az átnevelés pedig nem szakmai, hanem ideológiai.

Most az ausztrál kormány által létrehozott, de független kutatóintézet, az Australian Strategic Policy Institute hozta nyilvánosságra a nyilvánosan is elérhető adatbázisok, műholdfelvételek alapján összeállított listáját a Hszincsiangban az elmúlt három évben kiépült gulag-szigetcsoportról. A neten is publikált, kutatható adatbázisukban térképen is jelölték a lágerek helyét, amelyekről műholdképek is hozzáférhetők:

Az ASPI által most azonosított 380 láger bő százzal több annál, mint amiről korábban tudtak. De a műholdfelvételek és nyilvános adatbázisok elemzése alapján az ASPI azt is állítja, hogy még legalább 14 új láger van épülőben, bár a hivatalos kínai állami propaganda azt sugallja, hogy az "átnevelési" program már lecsengőben van. "Az adatbázisban hozzáférhető bizonyítékok alapján a hivatalos kínai állításokkal szemben, melyek szerint a táborokba bezártak lassan végeznek tanulmányaikkal, jelentős pénzeket fektetnek új táborok építésébe" - mondta erről Nathan Ruser, az ASPI egyik kutatója.

Az ASPI által feltártak szerint a lágerek egy részét ipari parkok közelébe telepítették, ez megerősíteni látszik a korábbi beszámolókat arról, hogy a fogva tartottakat kényszermunkásként használják. (Via The Guardian)