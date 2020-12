A kormányzati koronahonlap szerint álhírt terjesztettünk azzal, hogy leírtuk ugyanazt, amit ők

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"Már megint álhírt terjeszt a 444. Nincs ellentmondás Müller Cecília országos tisztifőorvos és a kormány korábbi nyilatkozata között a védőoltás kapcsán."

Így kezdődik az a sajtóközlemény, ami elsőként jelenik meg a kormányzati járványhonlap címlapján.

A Koronavírus Sajtóközpont szerint akkor terjesztettünk álhírt, mikor az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatója után, Müller Cecília szavai alapján megírtuk, hogy nem lehet majd választani, hogy milyen vakcinát kérünk.

Müller Cecília egészen pontosan ezt mondta a sajtótájékoztatón:

"Természetesen azzal az oltóanyaggal fogjuk elkezdeni a nagyobb számú védőoltásoknak a beadását, amelyet hatékonynak és biztonságosnak találnak a magyar egészségügyi hatóságok. Éppen ezért nem választható meg a vakcina minősége, mennyisége, típusa, származása, semmi sem. Hiszen ez mind szakmai alapokon fog nyugodni. Az, hogy hányszor kell beadni, milyen módon, kinek, és minden más kérdés az engedélyezés során dől el. Azt a vakcinát tudjuk majd kínálni és felajánlani, amely minden engedéllyel, minden tulajdonsággal rendelkezik, amellyel rendelkeznie kell a biztonságos vakcinának Magyarországon.

Tehát a kérdésre nagyon röviden az a válasz, hogy nem választható vakcina.” Ez a válasz azért is volt meglepő, mert Orbán Viktor október végén még arról beszélt, „könnyen lehetséges, hogy elő tudjuk idézni azt az állapotot, hogy valamikor tavasszal nem egy, hanem kettő vagy három fajta vakcina is lesz Magyarországon, és ki miben bízik, tud választani abból, hogyha be akarja magát oltatni, akkor melyiket kérje”.

Cikkünk után pár órával jelent meg a fent idézett közlemény, aminek teljes szövege így szól:

„Nincs ellentmondás Müller Cecília országos tisztifőorvos és a kormány korábbi nyilatkozata között a védőoltás kapcsán. Magyarország Kormánya 17,5 millió adag külföldi vakcinát kötött le különböző gyártóknál, de azok még nem érkeztek be az országba. Amint a lekötött vakcinák megérkeznek és azok a hatóság által engedélyezettek lesznek, elkezdődhet a beoltás. Jelenleg Magyarországon nincsen engedélyezett koronavírus elleni vakcina. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a magyar emberek nem is tudnak miből választani. Erről beszélt mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília.

Változatlanul bízunk abban, hogy jövő tavasszal ott tartunk majd, hogy minden Magyarország által megrendelt külföldi vakcina rendelkezésre fog állni és akár többféle, a hatóság által is engedélyezett vakcina is lesz nagy mennyiségben, amikből akkor majd akár választani is lehet.”



A közlemény szerint tehát a 444 azt érthette félre, hogy az újságírói kérdés, amire Müller Cecília a sajtótájékoztatón válaszolt, nem a jövőbeni állapotra utalt, választhatunk-e majd a vakcinák közül, amikor azok elérhetővé válnak az országban, hanem arra, hogy azok az emberek, akik a kormányzati oldalon előre regisztrálnak a későbbi oltásra, most választhatnak-e a jelenleg elérhető nulla vakcinából.

Ezzel szemben viszont - a Koronavírus Sajtóközpont közleménye szerint - tavasszal remélhetőleg már az összes fajta, Magyarország által megrendelt vakcina rendelkezésre fog állni, és ezek közül "majd akár választani is lehet".

Ezek után néztük meg, hogy a járvánnyal kapcsolatos kormányzati tájékoztatási honlapon, ahol a közleményt kiadták, hogyan számoltak be a sajtótájékoztatóról, amit mi a közlemény szerint csúnyán félreértettünk és álhírt terjesztettünk.

Így:

"Müller Cecília elmondta azt is, hogy az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, a védekezésben résztvevők és a krónikus betegek. Jelezte: önmagában a regisztráció nem jár kötelezettséggel, ha valaki meggondolja magát, tiszteletben tartják a döntését.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a vakcinák közül nem lehet választani."



A Magyar Nemzet, ami szerint a 444 "folyamatosan keresi a módját, hogy miként sározhatják be a kormányt és Müller Cecíliát", így számolt be Müller szavairól:

"A regisztráció nem jár kötelezettséggel, aki jelentkezett, az később még elállhat a szándékától,

a vakcina típusa pedig nem lesz megválasztható – húzta alá a szakember."

A hirado.hu pedig így:

"Müller Cecília elmondta azt is, hogy az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, a védekezésben résztvevők és a krónikus betegek. Önmagában a regisztráció nem jár kötelezettséggel, ha valaki meggondolja magát, tiszteletben tartják a döntését.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a vakcinák közül nem lehet választani."

Ezen a ponton kettő lehetséges megfejtés van: vagy egy nagy, véletlenszerű álhírterjesztésbe csúszott bele a kormányzati tájékoztató honlap, a közmédia és a kormánypárti média is, vagy valamilyen furcsa módon ugyanaz a mondat az ellentétét jelenti, amikor a 444 írja le.