A járvány legnehezebb heteivel számolnak Orbán Viktor kísérleti laboratóriumában, Ausztriában

Sebastian Kurz osztrák kancellár a háttérből figyeli, ahogy egészségügyi minisztere, Rudolf Anschorber járványadatokat ismertet 2020. december 2-i sajtótájékoztatóján. Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

"A járvány talán legnehezebb négy hete van előttünk" - utalt a közelgő karácsonyi ünnepekre Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter csütörtökön. Ausztriában, amit Orbán Viktor az elmúlt hónapokban többször is "saját kísérleti laboratóriumunknak" nevezett, állítván, hogy ő azokat az intézkedéseket hozza meg, amiket Ausztriában már meghoztak, az elmúlt csaknem három hétben teljes zárlatot vezettek be, ennek köszönhetően valamelyest javult is a járványhelyzet. Amely amúgy a második hullámban végig jobb volt, és most is jobb a magyarországinál. Míg Magyarországon az elmúlt két hétben százezer lakosra vetítve 765 volt a fertőzöttek száma, Ausztriában ugyanez az arány 561 volt.

És bár Ausztriában is rosszak a halálozási mutatók, még mindig jobbak a magyarországinál. Míg itthon az elmúlt két hétben egymillió lakosra vetítve 224 volt a halottak száma, Ausztriában 154.

Anschorber ennek ellenére pesszimista, pedig tájékoztatása szerint ott már sikerült 1 alá szorítani a vírus reprodukciós rátáját, vagyis egy fertőzött kevesebb, mint egy embert fertőz meg átlagban. Ha egy vírus reprodukciós rátája ilyen alacsony, az a járvány visszaszorulását jelzi előre.

Ausztriában 3780-an szorulnak kórházi kezelésre, intenzív kezelésre meg 585-en. Magyarországon jelenleg 7869-en vannak kórházban. Az intenzív kezelésre szorulók számáról a magyar hatóságok nem közölnek rendszeresen adatokat. Lapunk most már hetente külön rákérdez erre, így most már legalább hetente egyszer elárulják a számot a csütörtöki kormányinfón. Így ma is sikerült megtudnunk, hogy jelenleg 996 koronavírusos beteg szorul intenzív ellátásra. (Via MTI)