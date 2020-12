Ha külön rákérdezünk, hetente egyszer elárulják, mennyi koronás beteget ápolnak intenzíven

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Más országokkal ellentétben Magyarországon nem közlik naponta, mennyi koronavírusos fertőzöttet kezelnek intenzív osztályon. Csak a kórházban kezelt fertőzöttek és a lélegeztetőn levők száma szerepel a jelentésekben.

Három napon tettek közzé intenzíves adatokat: november 26-án, december 3-án és ma, december 10-én. Ennek oka, hogy csütörtökönként tartják az online kormányinfót, amire előre be kell küldeni a kérdéseket, mi pedig harmadik hete rendszeresen érdeklődünk az intenzíven ápoltak számáról. (Négy hete is megkérdeztük, de akkor a lélegeztetőn levők számával válaszoltak, ami amúgy is nyilvános adat. Ezért azóta odaírjuk zárójelben, hogy nem arra vagyunk kíváncsiak.) Mint kiderült,

jelenleg 996 koronavírusos beteget kezelnek intenzív osztályon. Múlt héten hárommal kevesebben, 993-an voltak, két hete pedig 961-en. Ők a 7869 kórházi ápolt 12,7 százalékát teszik ki, szinte pontosan a múlt heti és a két héttel ezelőtti aránynak megfelelően. 645-en vannak lélegeztetőgépen, vagyis az intenzíven levők közel 65 százaléka.

A legutóbbi adatok szerint a hasonló népességű Csehországban 543-an, Ausztriában 632-en, Belgiumban pedig 662-en vannak intenzíven.

Nem világos, hogy ha csütörtökönként elárulják ezt az adatot, miért nem teszik meg minden nap. Nyolc kérdésünkből így is csak hármat válaszoltak meg, a többit egyszerűen figyelmen kívül hagyták. (A többi válaszból kiderült például, hogy Gulyás utólag is nagyon helyesnek tartja a nemzeti konzultációra alapozni a járvány elleni védekezést.)

A súlyos állapotú koronás betegek túlélése jelentős részben azon múlik, van-e elég képzett szakember, aki figyelni tud rájuk, észreveszi, ha romlik az állapotuk, és az intenzíves ellátásban használt eszközöket is képes kezelni. Ha folyamatosan megosztanák az adatokat, az állampolgárok is nyomonkövethetnék a helyzetet.

Korábban közérdekű adatigényléssel próbáltunk információt szerezni a Nemzeti Népegészségyi Központtól, de azt állították, nem ismerik ezt az adatot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyáltalán nem is reagált.

Gulyás két hete azt mondta, „a kormány a kezdet kezdetétől azt tartotta fontosnak hogy alaposan, napi rendszerességgel őszinte adatokat közüljünk. (...) Összességében szerintem büszkén mondhatjuk, hogy a magyar adatszolgáltatási rendszer, összehasonlítva Európa többi államának adatszolgáltatási rendszerével, a legnaprakészebbek közé tartozik.”

Mostanra jósolták az armageddont

Orbán Viktor november 6-án, még a szigorítások előtt megdöbbentő előrejelzést tett a rádióban: azt mondta, december 10-re 4480 intenzíves ágyra lesz szükség. Ez óriási szám, nem véletlen, hogy korábban a rosszabbnál is rosszabb forgatókönyvként került elő. Ennek ellenére csak napokkal később döntöttek átfogó intézkedésekről.

Próbáltuk megtudni, mikor ismerték meg ezt az előrejelzést, és miért nem szigorítottak azonnal, de nem kaptunk érdemi választ. A szakértők akkor már hetek óta követelték az intézkedéseket, amelyek végül hozzájárulhattak ahhoz, hogy most negyedannyi koronavírusos beteget ápolnak intenzíven, mint Orbán jósolta.

Titkolóznak

Nem ez az egyetlen kórházi adat, amit elvétve közölnek. A kórházi fertőzöttek száma például nem tartalmazza azokat, akik covid-gyanúsak, kórházban fekszenek, de még nem igazolt fertőzöttek.

Orbán Viktor egyszer véletlenül elárulta a Kossuth rádióban, hogy ha őket is számításba vesszük, nagyjából kétezerrel több beteggel számolhatunk. Aztán egy parlamenti bizottsági ülésen került még szóba ez az adat, egyébként hiába érdeklődtünk, a mostani kormányinfón sem olvasták fel a kérdésünket.

Pedig kétezer plusz beteg sok orvos és ápoló odafigyelését igényli, hatással van az ellátás minőségére. Ezért torzítja az összképet, hogy kihagyják őket a napi statisztikából.

Ezen kívül is több, járvánnyal kapcsolatos kérdést küldtünk a kormánynak, hiába:

Hogyan lehetséges, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Belügyminisztérium sem ismeri a kórházankénti járványadatokat? Honnan lehet akkor ezeket megtudni?

Az elmúlt héten egyetlen nap alatt 193-an hunytak el, többen mint szeptemberben egész hónapban. Ez alapján sikeresnek tartja a védekezést, amiről Orbán Viktor szeptemberben azt mondta, hogy emberéletekben lehet mérni?

Pontosan milyen hiba okozta, hogy múlt szombaton először olyan megyei fertőzöttségi térképet tettek közzé, amin a valaha regisztrált fertőzöttek száma csökkent az előző napihoz képest?

Néhány hete megkérdeztük Gulyástól, miért nem tartanak olyan online kormányinfót, amin élőben lehetne kérdezni a kormányt, és akár visszakérdezni is tudnánk. Ez azért is fontos lenne, mert jóformán nincs más fórum, ahol ezt megtehetnénk. Azt mondta: ez komoly technikai fejlesztést igényelne.