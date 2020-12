Gulyás szerint nagyon helyes, hogy a nemzeti konzultációra alapozták a járványkezelést

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Amikor ősszel a szakértők már nagyon aggasztó járványhelyzetre figyelmeztettek, és intézkedéseket követeltek, a kormány kitartott amellett, hogy „az országnak működnie kell”, a fő hivatkozási alap pedig a nemzeti konzultáció volt.

Emlékezetes eset, amikor Jakab Ferenc, a kormány által létrehozott kutatócsoport vezetője azt mondta, „gyorsvonatként rohanunk a vesztünkbe”, mire másnap Orbán Balázs államtitkár azt üzente, voltak ilyen riogatások az első hullám idején is, és „az a stratégia, amit az emberek választottak, működik”.

Megkérdeztük a csütörtöki kormányinfón - ahol az operatív törzshöz hasonlóan az előre, írásban beküldött kérdésekből szelektálnak -, hogy a mostani helyzet tükrében helyes stratégiának ítélik-e, hogy a nemzeti konzultáció eredményeire alapozták a második hullám kezelését.

Nyolc kérdésünkből három ment át a rostán, ez volt az egyik. A válasz röviden: igen. Hosszabban: „Nagyon helyes stratégiának tartjuk, mert semmilyen védekezés nem lehet eredményes, ha nem bírja az állampolgárok egyetértését”.

Csakhogy mire novemberben megérkeztek a szigorítások, a vírus már letarolta az országot, nemzetközi szinten is kimagasló volt a halálozás (most is az), a kórházakból pedig tragikus hírek érkeztek. Nemrég videóban foglaltuk össze, hogyan jutottunk el idáig.

Érdeklődtünk arról is, lesz-e bármilyen szerepe a védőoltások beadásakor, hogy ki regisztrált a vakcinainfo.gov.hu-n, és ki nem. Gulyás azt mondta: „Természetesen lesz, mert az államnak valahogy információt kell szereznie arról, hogy ki az aki, szeretné magát beoltatni. És ezért javasoljuk mindenkinek, hogy ha szeretne oltáshoz jutni, akkor jelentkezzen, és regisztráljon. Vagy pedig ha nyugdíjas, akkor küldje vissza a regisztrációhoz szükséges nyomtatványt. Szerintem ennél gondosabb eljárást nehéz elképzelni, mint hogy megfelelő időben, több héttel azelőtt, hogy az első vakcinaszállítmány az országban rendelkezésre fog állni, világos szabályokat alakítunk ki.”

A kormány és az operatív törzs kommunikációjából azonban nem egyértelmű, mindenképp regisztrálni kell-e az oltáshoz. Van, amikor erre utalnak - mint most Gulyás -, de van, amikor úgy tűnik, mintha csak általános igényfelmérésről lenne szó.

A kormányinfó elején Gulyás azt is mondta:

„Természetesen az állam a vakcinainfo.gov.hu-t azért működteti, mert így tudjuk az igényeket felmérni. A nyugdíjasokról van állami nyilvántartás, de egyébként arról, hogy kinek milyen egészségi állapota van, ki az, aki egyébként soron kívül lenne jogosult mondjuk az oltási terv szerint majd vakcinára, ilyen egységes állami nyilvántartás nem létezik, ezért is kérünk mindenkit, hogy aki részesedni szeretne az oltásból, az a vakcinainfo.gov.hu-n regisztráljon.”

A kormány még nem hozta nyilvánosságra, milyen betegségek esetén élvezhet előnyt valaki. A regisztrációtól függetlenül eddig 17,5 millió adag vakcinát kötöttek le, tehát ez sem a jelentkezők számától függ.

Nem sokkal a kormányinfó után, az operatív törzs tájékoztatóján azt mondták, „a regisztráció nem jelent kötelezettséget a védőoltásra, ez csak a védőoltás iránti igényfelmérést szolgálja”.

Megkérdeztük az operatív törzset is, végül is előfeltétele-e az oltásnak a regisztráció. Ha válaszolnak, beszámolunk róla.