A Belügyminisztérium is azt állítja, hogy fogalma sincs a kórházi járványadatokról

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hadházy Ákos független képviselő az elmúlt hónapokban kórházigazgatóktól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Nemzeti Népegészségügyi Központtól és Müller Cecília tisztifőorvostól, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, végül a Belügyminisztériumtól próbálta megismerni a kórházi járványadatokat. Egyszer sem járt sikerrel.

Legutóbb a Belügyminisztériumtól azt kérdezte, augusztus eleje óta mennyi koronavírusos fertőzött hunyt el naponta, kórházankénti bontásban.

A minisztérium válaszában azt állítja, nem minősül adatkezelőnek. Valahol biztosan rendelkezésre áll ez az adat, hiszen a kórházaknak naponta jelenteniük kell, ráadásul korábban több orvos arról számolt be, hogy ezt szigorúan be is tartatják.

„Részletes, kórházanként és naponként elérhető adatok nélkül teljesen ellenőrizhetetlen a kormány minden állítása. Egy ilyen helyzetben pedig az állami szervekbe bizalom lenne a legfontosabb fegyver, de sajnos épp ezt rombolják még tovább a titkolózással és a ködösítéssel” - írja Hadházy.

Mi is próbálkoztunk már közérdekű adatigényléssel. A Nemzeti Népegészségügyi Központ némi emailes unszolásra, a jogszabályi határidőn túl reagált: egyetlen kérdésre sem tudják a választ. Többek közt az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek számára, az ápoló-beteg arányra és az aktuálisan fertőzött orvosok, ápolók számára lettünk volna kíváncsiak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyáltalán nem is válaszolt.

Esetleg az új Országos Kórházi Főigazgatóságban bízhatnánk, de még nem találtunk olyan kormányzati sajtóosztályt, ahol elárulták volna, milyen címen érhető el az újonnan létrejött állami szerv.

Miközben Gulyás Gergely miniszter nemzetközi összevetésben is naprakésznek tartja a magyar adatszolgáltatást, a minisztérium által létrehozott szakmai kollégium levélben szólította fel az orvosokat, hogy csak a kormánynak szolgáltassanak adatot. Orosz, cseh, szlovén vagy lengyel orvosok elmondása alapján Magyarországon kirívóan nehéz információt szerezni a járvánnyal kapcsolatban.

Ebben a videóban részletesen foglalkoztunk azzal is, hogyan hagyja homályban a kormány a nyilvánosságot: