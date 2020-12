Ha lehetne, PlayStation 5-öt kérnék a Jézuskától, de szerintem már ő sem tud szerezni

Ünnep 444 Körben

Pár hete már bemutattuk a Microsoft új konzolját, az Xbox Series X-et, ezen a héten pedig lehetőségünk volt kipróbálni a Sony üdvöskéjét, a PlayStation 5-öt is. A legutóbbi tesztet úgy kezdtük, hogy teljesen elájultunk az Xbox kicsomagolásának élményétől, a Sony viszont egy teljesen más irány mellett döntött. A PS5 egy puritán dobozban érkezik, ebből kapod ki a konzolt, amit előzőleg habfóliába tekertek, a két végére pedig a tojásos dobozokhoz hasonló anyagú térkitöltőket raktak.

Semmi cicoma meg fancy unboxing, mehet az üres doboz a szekrény tetejére. Ami pedig benne volt, az nem más, mint egy túlméretezett UPC router:

A PlayStation 5 egészen hatalmasra sikeredett, majd 40 centi magas és 4,5 kiló. A tervezők addig hajtogatták az A3-as lap méretű műanyag oldallemezeket, amíg egy párhuzamos vonalpár sem maradt rajta. Ennek köszönhetően olyan kecses és formás lett, mint egy távol-keleti autó, ami végülis logikus, hiszen a Sony is egy japán cég. Rossz hír ez azoknak, akik nem szeretnék, hogy a nappalijuk statement lakberendezési tárgya egy nagy műanyag elektronikai eszköz legyen, mivel a konzol minden figyelmet magára vonz, nem lehet nem észrevenni.

A design egyértelműen úgy lett kitalálva, hogy álló helyzetben használjuk a gépet. Szerencsére megszánták azokat a gamereket, akik inkább elrejtenék a cuccot a tévé alatti szekrényben - lepattintva róla a kis fekete műanyag talpat, egy ügyes formatervezési trükk segítségével fekvő helyzetbe állíthatjuk a PlayStation-t.

Ha megtaláltuk a megfelelő helyet, és szépen bekalibráltuk a konzolt, kivehetjük a csomagolásból a kontrollert is. Az előző generációhoz képest valamivel nagyobb és kerekebb lett, már megint a lapátkezű emberek jártak jól (én). Az igazi meglepetés nem a formája tanulmányozása közben ér majd minket, hanem amikor elindítjuk a gyárilag telepített Astro’s Playroom nevű játékot. Ez egy pár óra alatt kipörgethető kis ugrálós-platformer játék, amit azért készítettek, hogy kipróbálhassuk, mire képes az új, Dualsense névre keresztelt kontroller.

Nem tagadom, itt egy pillanatra leesett az állam, ugyanis az új kontroller olyan pontos és finom rezgésekkel képes visszaadni a karaktert körülvevő világ legapróbb részleteit, amit nehéz szavakkal körbeírni. Ezt ki kell próbálni.

Érzed a különbséget, amikor a karakter homokban, fűben, vízben, vagy fém felületeken járkál. Ha esik az eső, minden esőcsepphez külön rezgés társul, ha fúj a szél, a kezeddel érzed az irányát. Ha az a feladat, hogy meg kell húzni egy kötelet, érzed, ahogy az a kötél megfeszül.

A hátsó gomboknak, a ravaszoknak olyan ellentartása volt néha, hogy féltem jobban meghúzni, nehogy eltörjem, pedig csak olyan erősen dolgozott az ujjam ellen egy motor, mintha mondjuk egy gázpedált kéne lenyomnom.

Szinte érezzük, ahogy a kis Astro lába belesüllyed a homokba

Persze eddig is tudtak rezegni a kontrollerek, de a Sony ezzel egészen új szintre emelte a játék közbeni érzékszervi visszajelzéseket. Nem lepődnék meg, ha ezzel a technológiával a videójátékok után hamarosan betörnének a felnőtt játékok piacára is, biztosan hasonló sikereket érnének el.

Egy bölcs ember így szólt régen: 3 gyerek, 3 szoba, 4 kerék. Ma azt mondaná: 8-core CPU, 16 gb RAM, 825 gb SSD. A PlayStation 5, a Microsoft-os kollégájához hasonlóan azt ígéri nekünk, hogy, gond nélkül képes lesz 4K felbontásban és 60 FPS-sel futtatni a játékokat, bizonyos körülmények között akár 8K-ban vagy 120 FPS-sel is. Az új játékok jelentősebb grafikai fejlődése még a következő pár év zenéje lesz, jó kiindulópont ehhez, hogy a konzol támogatja HDR-t és a ray tracing-et is (magyarosan sugárkövetés).

Az igazán nagy dobás most inkább a játékok töltési sebessége. Az egyik, amivel teszteltük a konzolt, a Spider-Man: Miles Morales, egy open world kalandjáték, ami pókemberes játék lévén New York-ban játszódik. Megszokhattuk, hogy az ilyen nagy, nyitott világú játékok azért szoktak egy darabig dolgozni azon, hogy betöltsék a várost, de nem így a PS5:

A játék elindításától számítva 10 másodpercen belül a főmenüben vagyunk, utána még néhány másodperc, és játszhatunk is. Ez annak az egyedi SSD-nek is köszönhető, amit sokkal szervesebben intergráltak és optimalizáltak az egész rendszerhez, mint ahogy amúgy azt a számítógépeknél szokták. És habár a teljesítménye lehengerlő, a tárolókapacitása már kevésbé: a 825 gb-os meghajtón 667 gb szabad hely van, ami az 50-100 gb-os játékok világában elég gyorsan betelhet. A megjelenés időpontjában még nincs lehetőség bővítésre, de később is csak úgy tudunk bele plusz SSD-t tenni, ha leszedjük a fedlapját, és beleteszünk egy csupasz SSD lapot pont úgy, mint amikor extra RAM-ot rakunk egy asztali pc-be. Az új Xbox hátuljába simán be lehet dugni a kiegészítő SSD-t, mint egy memóriakártyát, csak úgy mondom!

Játék-fronton eddig is jól állt a PlayStation: az előző generáción számos olyan exkluzív közönségkedvenc cím jelent meg, mint a God of War, Ghost of Tsushima, Gran Turismo, Uncharted vagy éppen a Last of Us. Új címként itt a kardozós-idegörlő játékok kedvelőinek a Demon’s Souls, de még az előbb említett Spider-Man: Miles Morales is különösen jól sikerült, főleg a többi szuperhősös játékhoz képest. Természetesen érkeznek az olyan, nem exkluzív játékok is, mint a Cyberpunk 2077 vagy a Hitman 3.

Ami fájó pont lehet sokaknak, hogy a régi játékok közül csak azok működnek a PlayStation 5-ön, amik PlayStation 4-re jelentek meg, és abból sem mindegyik. Ha retró PS 1-2-3-as játékokkal szeretnél játszani, ne tedd el nagyon messzire a régi konzolodat.

Hiányzik nagyon még egy olyan előfizetéses megoldás, amilyen az Xbox Game Pass is, ahol havonta párezer forintért sok száz játék közül válogathatunk. A mostani rendszer, a PlayStation Plus havonta (csomagtól függően) 1500-2700 forintba kerül, ezért cserébe válogathatunk fixen 2 tucatnyi játék közül, illetve havonta kapunk még ajándék 2-3 játékot, amiket egészen addig használhatunk, amíg fizetjük a havidíjat. Az ajándék játékokat nem mi választhatjuk ki, így dünnyöghetünk, ha magunktól sose jutna eszünkbe Sims 4-ezni, de az utóbbi pár hónap kínálat elnézve találni egész izgalmas, 1-2 éves címeket is.

Nincs könnyű dolgunk, ha most, még a karácsonyi szünet előtt akarunk új PlayStation 5-öt szerezni. Ha szétnézünk a nagy online kereskedőknél, mindenki inkább jövőre ígéri a stabil készletet, persze néha lehet szerencsénk. Ebben az áldatlan állapotban az sem segített, hogy nemzetközi szinten sokan vásároltak fel több százas példányban maguknak, hogy aztán többszörös áron tovább értékesítsék azt az Ebay-en, sőt, Angliában már mozgó kamionokról is sikerült PlayStation-öket lopni, valahogy úgy, mint a Halálos Iramban c. filmben.

Illegális tevékenységekre nem szeretnénk senkit buzdítani, de nem is maradunk le semmiről, ha esetleg csak hónapokkal, vagy évekkel a megjelenés után ruházunk be egy új konzolra. Ha van PlayStation 4-ed, a legtöbb mostanában megjelenő játékot bátran megveheted arra, és ha később újítasz egy PS5-öt, a játék is frissül a next-gen verzióra.

Két verzióban kapható (vagyis most éppen nem kapható) az új PlayStation, amelyikben van lemezmeghajtó, az 185 ezer forintba kerül, amelyikben nincs, az 150 ezerbe. Az olcsóbb semmivel sem gyengébb a lemezmeghajtós verziónál, így ha amúgy se használsz ilyen ódivatú fizikai adathordozókat, könnyen megspórolhatsz 35 rugót, amiből inkább vehetsz még 1-2 játékot. Ha amúgy jó lenne otthonra egy eszköz, amibe talán betennél egy blu-ray filmet (nem fogsz), vagy tragikusan lassú az interneted ahhoz, hogy csak úgy 100 gigás játékokat töltögess a nagyvilágba, ne aggódj, a tervezők gondoltak rád is.

