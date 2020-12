Másfél hónap után végül Bolsonaro is gratulált Bidennek

Ünnep 444 Körben

A brazil elnök kedden rávette magát, hogy gratuláljon Joe Bidennek a november 3-i elnökválasztáson aratott győzelméhez, így ezzel Trump egyik legnagyobb rajongója is elismerte a végeredményt. Trumphoz hasonlóan eddig Bolsonaro is kételkedett a választás tisztaságával kapcsolatban, de miután hétfőn már az elektori kollégium is megválasztotta Bident, a volt katonatiszt beadta a derekát. Jair Bolsonaro minden jót kívánt az új elnöknek, és azt raméli, hogy az USA továbbra is a szabadság földje és a bátrak hazája marad.

Jair Bolsonaro Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Ezzel sikerült a G20-csoport tagjai közül utolsóként gratulálnia Bidennek a választási győzelemhez. És ahogy a Reuters is megjegyzi, Jair Bolsonaro majdnem másfél hónapos csúszása nem ígér sok jót az amerikai-brazil kapcsolatok szempontjából, ugyanis Biden valószínűleg határozottabban lép majd fel a környezetrombolás, az emberi jogok és a kereskedelem kérdésében.