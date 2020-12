Megvan a megegyezés az új román kormányról, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes lehet

Ünnep 444 Körben

A 2020-2024 közötti közös kormányzásról kötött megállapodást hétfőn Romániában az eddig kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A parlamenti voksok 56 százalékára számító jobbközép koalíció Florin Citu (PNL) jelenlegi pénzügyminiszter számára kér kormányalakítási megbízást az államfőtől.

Rajta kívül Ludovic Orban PNL-elnök, Dan Barna és Dacian Ciolos, az USR-PLUS társelnökei és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke írta alá a megállapodást hétfőn a parlamentben.

A kormányban a két kisebbik pártnak egy-egy tárca nélküli miniszterelnök-helyettese lesz, a PNL 9, az USR-PLUS 6, az RMDSZ pedig 3 minisztert jelöl.

Florin Citu Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Hétfőn az is kiderült, hogy az RMDSZ Kelemen Hunort, Cseke Attilát, Tánczos Barnát és Novák Károly Eduárdot jelöli az alakuló Citu-kormányba.

Az előterjesztés értelmében Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt miniszterelnök-helyettesi tisztségre, Cseke Attilát fejlesztési miniszternek, Tánczos Barnát környezetvédelmi miniszternek, Novák Károly Eduárdot pedig ifjúsági miniszternek jelöli az RMDSZ.

Kelemen Hunor elmondta: rövid megszakításokkal tíz napja folynak a koalíciós tárgyalások, de a sajtótájékoztató pillanatában is folyt a szöveg véglegesítése.

Az RMDSZ elnöke elmondta: a kormányprogramban külön fejezetet szenteltek a kisebbségeknek, amelyben az identitásmegőrzés intézményes garanciái szerepelnek. A program kitér egy, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadására is, hiszen ezt az alkotmány írja elő. Valószínűnek tartotta, hogy azt a törvényt porolják le, és alakítják át, amelyet még 2007-ben a Tariceanu-kormány terjesztett be a parlamentben.

Kelmen Hunor tájékoztatása szerint a kormányprogram kitér arra is, hogy a közigazgatási törvénykönyv módosításával csökkentik azt a küszöböt, amely fölött a helyi közigazgatásban nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket. Megjegyezte azonban: a kormányprogramban nem szerepel, hogy a jelenlegi 20 százalékos arányt pontosan meddig csökkentik. Arra is kitért, hogy az RMDSZ javaslatai a program gazdasági, munkaügyi és fejlesztési fejezetébe is bekerültek. Nem került viszont be a kormányprogramba az USR által szorgalmazott kétfordulós polgármester-választás, mert az RMDSZ ezzel nem ért egyet. Hozzátette: abban egyeztek meg a koalíciós partnerekkel, hogy a kormányprogram csak olyan kitételeket tartalmazhat, amelyekben egyetértés van a koalícióra lépő három politikai alakulat között.

Kelemen Hunor elmondta: a miniszterelnök-helyettesi és miniszteri tisztségeken túl az RMDSZ-nek 12 államtitkári és egy helyettes államtitkári tisztség is jut.

