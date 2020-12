Európa csak félszívvel merte beáldozni a karácsonyt a koronavírus elleni harcban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Bejelentette a kormány a karácsonyi ünnepek alatt érvényes járványügyi szabályokat: szenteste, december 24-éről 25-ére virradóra feloldják a normálisan este 8-től hajnali 5-ig érvényes kijárási korlátozást, családi rendezvények viszont továbbra sem tarthatók 10 fő felett, de ebbe a 14 év alatti gyerekeket nem kell beleszámolni.

A döntéssel a magyar járványügy is csatlakozott az olyan európai országok köréhez, amelyek enyhítettek az általánosan érvényben lévő korlátozásokon az ünnepi hagyományok kedvéért.

Ha végignézünk a környező államokon és a nagyobb európai országokon, egyértelmű a mintázat: a karácsonyi ünnepekre ráfutva szinte mindenhol, ahol egyébként szigorú korlátozások vannak érvényben, hoztak valamilyen intézkedést, ami karácsonykor lehetővé teszi a családtagok, barátok együtt ünneplését. És vannak országok, ahol még váratnak magukra, de tudható, hogy lesznek ilyen bejelentések.

Csehország

A környező országokban Csehországban a találkozásokra vonatkozó szabályok ismertetését hétfőre ígérte a kormány, de azt már előre bejelentették, hogy az éjjeli kijárási tilalom alól

kivételt tesznek az éjféli miséken részt vevőkkel.

Igaz, a templomokat csak befogadóképességük 20 százalékáig tölthetik meg a hívek. A szilveszter viszont ott is elmarad. A hagyományos szilveszteri utcai rendezvények tilosak lesznek, a települések többsége lemondta a tűzijátékokat és fényjátékokat is.

Csehországban a koronavírus-járvány november elején tetőzött, amikor a napi fertőződések száma meghaladta a 15 ezret, és a pozitív szűrések aránya 38 százalék felett volt. Néhány hetes javulás után a járványhelyzet december elején azonban megint romlani kezdett.

A cseh kormány döntése alapján ezért az előző héten pénteken újra éjszakai kijárási tilalom lépett érvénybe, és bezártak a vendéglők és a szállodák, az üzletek és a szolgáltatások pedig csak korlátozottan működhetnek.

Szlovákia

A szlovák kormány a gyorsan romló járványhelyzet miatt az elmúlt héten kényszerült ismét szigorítani az országban érvényben lévő járványügyi szabályokon: szombattól egész napos kijárási tilalom lépett életbe, ami egyedül a munkába igyekvőkre, és azokra nem vonatkozik, akik élelmiszert vagy üzemanyagot mennek vásárolni, illetve a postára, bankba, orvoshoz, egyházi szertartásra vagy internetes üzletek kiadóhelyeire tartanak. Az iskolákban a téli szünetet január 10-ig meghosszabbították. A kijárási tilalom idején külön háztartásban élők csak korlátozott mértékben találkozhatnak: 6 embernél több nem jöhet össze sem kül-, sem beltéren. A háztartásoknak pedig már a tilalom elején választaniuk kellett, hogy melyik az az egy háztartás, amelynek tagjaival találkozni akarnak. Bezárt továbbá az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák kivételével minden üzlet, ez az intézkedés az előzetes bejelentés szerint szintén január 10-ig érvényben marad.

Hogy a karácsonyi ünnepek idejére hajlandó-e ezen a szigoron enyhíteni a szlovák kormány, az Csehországhoz hasonlóan itt is ma-holnap derülhet ki.

Lengyelország

Lengyelországban viszont már most tudható, hogy a kormány nem tervezi külön karácsonyi szabályok bevezetését. Miközben a lakosságot mindössze kérik, hogy maradjanak otthon az ünnepek alatt, a kormány még az előző hét végén bejelentette, hogy csak karácsony után, december 28-án vezet be újabb korlátozásokat: be kell zárniuk a hoteleknek, sípályáknak, plázáknak.

A karácsonyi „lazaság” oka lehet, hogy az országban novemberben már tetőzött a járvány második hulláma, azóta folyamatos javulás látható a számokban. De Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter figyelmeztetett, a harmadik hullám elkerülése érdekében felelősségteljes viselkedésre van szükség a vírus elleni tömeges átoltottság eléréséig.

Ausztria

A szigorú, egész napos kijárási tilalomnak már december 7-én vége lett Ausztriában, miután a járvány második hulláma a számok alapján leszállóágba lépett. Ezt váltotta az itthonihoz hasonló este 8 és reggel 6 közötti kijárási korlátozás. Kinyithattak a nem létfontosságú termékeket kínáló üzletek is. A találkozások számát viszont továbbra is korlátozzák a hatóságok: legfeljebb 6 felnőtt és hat gyerek lehet együtt egyszerre, nem több mint két külön háztartásból.

Még ezen a szabályon is könnyítenek viszont karácsony és szilveszter idejére: december 24-26. között és december 31-én tíz ember lehet együtt, és mindegyikük jöhet akár különböző háztartásból, a gyerekek pedig bele sem számítanak ebbe a limitbe.

Merész karácsonyi lazításnak tűnik, hogy december 24-től nyitva lehetnek az ország sípályái is. Igaz, csak félgőzzel üzemelhetnek, és az érvényben lévő beutazási korlátozások miatt egyébként is csak belföldi turistaforgalomra számíthatnak.

Németország

Németországban viszont nem látszik javulni a helyzet, december 16-án, szerdán az „exponenciálisan növekvő fertőzésszámokra” és a rekordokat döntögető halálozási számokra hivatkozva fogadtak el a tartományok egy újabb közös szigorító csomagot:

bezártak a nem létfontosságú üzletek (például a fodrászok is)

az iskolák digitális oktatásra álltak át, a kormány pedig javasolta a téli szünet meghosszabbítását január 10-ig,

az óvodák bezárnak, de a szülők fizetett szabadságra mehetnek, hogy otthon maradhassanak gyerekeikkel,

tilos a szabadtéri alkoholfogyasztás

vallási események a védekezési szabályok betartásával megtarthatók, de a kóruséneklés nem engedélyezett

Ezek a szabályok legalább január 10-éig biztos érvényben lesznek,

de a német szövetségi kormány is kivételt tesz a karácsonnyal

December 24-26. között a közvetlen családból 4 más háztartásban élő felnőtt ünnepelhet együtt, 14 éves kor alatt bármennyi gyerek társaságában. Hogy ez mihez képest enyhítés? Az általános szabályok a karácsonyiakhoz képest azt is megszabják, hogy csak két külön háztartás lehet együtt zárt térben: maximum öt fő és a gyerekek. Az intézkedések bejelentésekor Angela Merkel kancellár azt mondta, a kormány azt ajánlja, akik találkozni terveznek másik háztartásban élő családtagokkal, azok a látogatást megelőző egy hétben vonuljanak önkéntes karanténba.

A karácsony kedvéért lazító országok között ott találjuk még Franciaországot az este 6 és reggel 6 közötti kijárási tilalom feloldásával, vagy Spanyolországot a régiók közötti családlátogatási célú utazás engedélyezésével.

Van azért néhány ország, ahol az érvényben lévő szabályok alól nem tesz kivételt a kormány karácsonykor sem: Olaszországban, ahol a járvány miatti halálozás március vége óta megint a legmagasabb, Giuseppe Conte miniszterelnök elmondta, hűvösebb karácsonyra kell készülni, nagy rokonsági összejövetelek és puszizkodás nélkül. A tartományok között utazási korlátozás lép érvénybe december 21. és január 6. között, és karácsony napján, karácsony másnapján és szilveszterkor nem hagyhatja el senki a települést, ahol él (kivétel munka, egészségügyi ok vagy vészhelyzet). A kijárási tilalom este 10 és hajnal 5 között fennmarad. A templomok ugyan nyitva lesznek, de a korlátozás az éjféli misének is keresztbe tesz.

A koronavírus egyik új változatával küzdő, emiatt a kontinenstől lassan hermetikusan elzárt Anglia délkeleti részén és Londonban élőknek pedig épp a napokban kellett a családozós karácsonyt teljesen elengedni.