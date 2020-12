Nagyon keveset tudunk a koronavírus új változatáról, de könnyen vezethet egy nagyobb, rosszabb járványhoz

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egyelőre még nem sokat tudunk a koronavírus Dél-Kelet Angliában megjelent változatáról, de nagyon elővigyázatosnak kell lenni, hogy ne csússzunk bele egy ennél is nagyobb pandémiába.

Amit eddig tudunk:

Minden vírus folyamatosan mutálódik, így az önmagában nem meglepő, hogy a koronavírusnak is megjelent egy mutálódott változata. Sőt az eddig ismert koronavírus sem az a változat, ami Vuhanból indult, ugyanis Európában a D614G mutáció vált globálissá, de mellette egy A222V névű mutáció is megjelent már korábban a kontinensen.

Muge Cevik, a brit kormány új légúti vírusokkal kapcsolatos tanácsadó csoportjának tagja szerint a koronavírusnak eddig nagyjából 4000 mutációja lehet, amiből körülbelül egy maroknyi az, amelyik jelenetőséggel is bír. A Dél-Kelet Angliában felfedezett variáns legfőbb tulajdonsága, hogy 70 százalékkal fertőzőbb, és 0,4 vagy annál nagyobb mértékben növelheti az R-értéket, de nem halálosabb, mint az eddig ismert fajtája (az R azt mutatja, hogy egy ember átlagosan hány másikat fertőz meg, és ha 1-nél magasabb az értéke, akkor a járvány erősödik). A tudósok viszont még egyelőre nem tesztelték laboratóriumi körülmények között, hogy valóban gyorsabban terjed-e ez a változat, egyelőre csak a tapsztalat mondatja ezt, és azt sem tudják, hogy mi lehet az oka a gyorsabb terjedésnek. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a mutáció azokban a legyengült immunrendszerű szervezetekben alakult ki, amelyek nem tudták legyűrni a vírust.

A legnagyobb aggodalmat jelenleg a variáns tüskefehérje változásai jelentik, ami a vírus azon része, amely lehetővé teszi, hogy az ACE-2 nevű receptorral kölcsönhatásba lépve behatoljon a tüdő, a torok és az orrüreg sejtjeibe, mondta Stuart Neil, a londoni King's College virológiai professzora.

Ha ez a tüskefehérje mutálódik, akkor a vírus könnyebben léphet kölcsönhatásba az ACE-2 nevű receptorral, de ami még ennél is nagyobb probléma lehet, hogy a tüskefehérje alapján fejlesztették ki a vakcinákat, így a mutáció hatással lehet az oltóanyag eredményességére is. Egyelőre azonban ezt sem lehet bizonyossággal tudni.

Egyelőre sajnos azt sem lehet még megmondani, hogy a magasabb átvihetőségű változattal szemben mennyire hatásos a maszkviselés vagy a társadalmi távolság betartása.