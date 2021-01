Vizsgálat indult egy ausztrál reklám miatt, amiben denevéres szendvicset esznek

Már több mint 250 ezren látták YouTube-on egy horgász- és kempingfelszerelést árusító ausztrál bolt (Boating Camping Fishing store – BCF) reklámját. Ezt a viszonylag magas számot annak köszönheti, hogy a reklámban valaki viccből denevéres szendvicset eszik, utóbbi miatt azonban vizsgálatot indított a hirdetéseket is szabályozó médiahatóság.

A reklám ugyanis – viccből – azt állítja, hogy a világjárványt az okozta, hogy valaki denevért evett. És bár a járvány kezdeti szakaszában valóban arról szóltak a hírek, hogy a COVID-19 Kínából, azon belül is egy vuhani, élő állatokat is árusító piacról indult el, erre máig nincs bizonyíték. Ezért is vizsgálják a reklámot, illetve mert megjelenése óta több panasz is érkezett miatta.

A reklám egyébként arról szól, hogy a járvány miatt nem lehet most utazni, és mindenki próbáljon meg az otthona körül nyaralni. A BCF szóvivői a BBC-nek azt nyilatkozták, természetesen tisztában vannak a járvány súlyosságával, ők csak szerettek volna az elmúlt évekhez hasonlóan jó hangulatú reklámot készíteni, de megértik, ha valaki ettől rosszul érzi magát.

Ausztráliában az Egyesült Államokhoz és Európához képest sikeres volt a járványkezelés, azonban az elmúlt hetekben egyre több új esetet regisztráltak, emiatt ismét szigorítanak, Sydney-ben például kötelező lesz a maszkhasználat.

