Az EU-ban most engedélyezett Moderna-vakcinából 1,7 millió darabot foglalt be a kormány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Decemberben mi is próbáltuk megtudni, de sikertelenül, az ATV-nek viszont az Emmi most elárulta azt az alapinformációt, hogy hány adag vakcinát foglalt be a kormány az EU-ban a Pfizer után másodikként engedélyezett Moderna-oltóanyagból.

1 744 000 darabot.

Miután a Pfizeréhez hasonlóan ebből is kettőt kell beadni a 90 százalék feletti védettség eléréséhez, ez - feltételezhetően - azt jelenti, hogy 872 ezer embert lehet beoltani ennyi vakcinával.

Arról viszont semmit sem árultak el, hogy a tervek szerint mikor érkezik a vakcina. (A Pfizerhez hasonlóan itt is az EU-s közös beszerzésen keresztül jön majd az oltóanyag, itt foglalt be 1,7 millió darabot a kormány.) A szűkös gyártási kapacitás miatt sajnos itt sem lehet arra számítani, hogy rövid időn belül nagy mennyiségű oltóanyag érkezik.

Összesen 17,5 millió adag vakcinát foglalt be az EU-n keresztül a kormány. A legtöbbet, 6,5 millió darabot az AstraZeneca oxfordi vakcinájából. Ezzel Nagy-Britanniában hétfőn már elkezdtek oltani, de az Európai Gyógyszerügynökség még nem adta ki az engedélyét.

A Pfizer vakcinájából 4 millió 439 ezer adagot kötött le a kormány, ebből nagyjából 150 ezer érkezett meg eddig, hetente jön újabb adag, de jóideig nem milliós nagyságrendben.

A Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson) vakcinájából 4 millió 360 ezer adag jön majd valamikor. A csomagban van még a Curevac, a Sanofi-GSK (csak az vége felé várható szállítás) és a Novavax is.