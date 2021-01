A felújítás előtt derült ki, hogy a Kúria nem fog teljesen elférni a Néprajzi Múzeum épületében

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Megjelent csütörtök este egy kormányhatározat a Kossuth téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épületének felújításáról. Az Igazságügyi Palota átalakítását már évek óta tervezik, tulajdonképpen azért túrták fel a Városligetben az 56-osok terét, hogy az oda felhúzott épületbe költöztethessék innen a Néprajzi Múzeumot. Majd a nyáron Politikatörténeti Intézetet is kirakták, hogy a helyükre kerülhessen a Kúria és a Legfőbb Ügyészség.

Néprajzi Múzeum építkezése a Városliget melletti Ötvenhatosok terén 2018. július 4-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Amikor a költözésről 2017-ben aláírtak egy szándéknyitakozatot, Polt Péter főügyész épp arról beszélt, hogy az Igazságügyi Palota épülete az igazságszolgáltatás egységét is megjeleníti. Csakhogy a jelek szerint az egység annyira mégsem lesz teljes, mert a most megjelent kormányhatározat is elismeri, hogy mivel

„az Igazságügyi Palota méreténél fogva nem alkalmas a rekonstrukciót követően beköltöző Kúria teljes szervezetének elhelyezésére”,

ezért bizonyos szervezeti egységeknek a közelben kell helyet keresni, valamelyik állami tulajdonú épületben.

A mostani tervek szerint az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épületét úgy újítanák fel, hogy az utóbbi épülne egy mélygarázs, aminek 23 százalékát az Igazságügyi Palota hazsnálhatná. Ezen kívül lesz egy közös étkezdéjük is. De az fűtési és az épületfelügyeleti rendszer is közös lesz.

Az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épülete a Kossuth Térről Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A tervek szerint az Agrárminisztérium épületének középső udvarát lefednék, amivel egy „publikus, minden érdeklődő számára nyitott, a Kossuth Lajos tér és a Kozma Ferenc utca közötti akadálytalan gyalogos átközlekedést biztosító, az épület funkciójához kapcsolódó tartalmú installáció bemutatására alkalmas közösségi tér” jönne létre.

Valamint az Agrárminisztérium épületének Alkotmány utcával szomszédos épületszárnyának földszintjén a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye tematikájához kötődő, de attól függetlenül üzemeltetett, az Országgyűlés Hivatala által megvalósított nyilvános kiállítótér is lesz. De csinálnak az Agrárminisztériumban egy olyan mintapincét, üzlethelyiséget és nyilvános éttermet is, ahol hungarikumokat lehet venni és enni.

A határozatból kiderült az is, hogy az Agrárminisztérium felújítás miatt a Kozma Ferenc utcában közlekedő trolibuszt a beruházás idejére átirányítják.