Letartóztattak két férfit, akik gyorskötözőszerű műanyag bilincseket vittek magukkal a Capitolium ostromakor

Az FBI vasárnap nagyjából egyidőben két olyan férfit is letartóztatott, akik katonai jellegű felszerelésben, gyorskötözőszerű műanyag bilincseket is magukkal víve vettek részt a washingtoni Capitolium feldúlásában. Már az első, róluk készült fotók láttán is nehéz volt másra gondolni, mint hogy az eszközöket túszejtés céljából vihették magukkal.

Larry Rendell Brock katonai ruhában, gyorsbilincsekkel a parlamenti ülésteremben a Capitolium feldúlása közben..

Az egyik férfit, a harmincéves Eric Gavelek Munchelt Nashville-ben tartóztatták le, a lakásán több fegyvert is találtak. A másikukat, a Texasban elkapott Larry Rendell Brockot, a légierő egykori pilótáját az exfelesége azonosította. Munchel egyébként az anyjával együtt utazott el Washingtonba arra a Trump-párti tüntetésre, ami az elnök beszédének hatására a Capitolium feldúlásába ment át.



