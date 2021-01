Mutálódunk, mutálódgatunk?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A gyorsabban fertőző, Angliában felfedezett mutáció után most Japánban is felfedezték a vírus egy újabb variánsát.

Magyarországon közben újra növekszik az újonnan azonosított fertőzöttek száma.

Ezen a védőoltás segíthetne, de máig nem sikerült válaszolnia a kormánynak, hogy ahhoz kell-e regisztrálni.

Pedig jó volna ezt tisztázni, pláne, hogy Kásler miniszter szerint a korlátozásokat csak megfelelő átoltottság esetén oldanák fel.

Jó volna, ha feloldanák, mert a legalacsonyabb jövedelműek már most nagyon megszenvedték a járványt.

Az operatív törzs hivatalos tájékoztatása szerint hétfőre újabb 77 fővel nőtt az igazoltan koronavírus-fertőzésben elhunytak száma. Ez csökkenő trend, ugyanakkor a fertőzöttek száma az ünnepi időszakhoz képest újra emelkedőben van, ami nem sok jót ígér.

A múlt héten például húsz százalékkal nőtt az azt megelőzőhöz képest, bár ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy az ünnepek alatt rendkívül keveset teszteltek, így kevés fertőzöttet azonosíthattak. Most viszont érdemes lenne újra felfuttatni a tesztelést, mert a karácsony-újévi időszak családi találkozásai mostanra érhetnek betegséggé.

Zavar

A járványhelyzeten javíthat, hogy végre már Magyarországon is egyre nagyobb számban oltanak koronavírus ellen. A legfrissebb adatok szerint már 71 ezer beoltottnál járunk, és ebben már az idősotthonokban ápoltak is vannak, nem csupán az egészségügyben dolgozók. De abban továbbra is nagy a zavar, hogy mik az előfeltételei az oltásnak: kell-e regisztrálni hozzá a kormányzati oldalon, vagy sem. Többször is rákérdeztünk erre, de ahhoz képest, hogy ez egy eldöntendő kérdés, így hát vagy igen, vagy nem rá a válasz, csak mismásolnak az ügyben. Közben a fővárosi tisztifőorvos helyettese úgy értelmezi, hogy csak azok kaphatnak oltást, akik regisztráltak is a honlapon.

Ilyen zavaros tájékoztatás mellett nem lesz gyors menet elérni azt a szintű átoltottságot, amely már nyájimmunitást jelent. Ehhez alsó hangon is a lakosság ötven százalékát, de lehetőleg inkább 70 százalékát be kéne oltani, csaknem százszor annyi embert, amennyit eddig sikerült. A papíron illetékes Kásler miniszter szerint amíg ezt el nem érjük, a korlátozásokat sem lehet feloldani.

A korlátozások enyhítése gazdasági szempontból létfontosságú volna. A járvány miatt munkahelyek szűnnek meg, teljes gazdasági ágazatok függesztették fel működésüket. A károsultak megsegítésére indított kormányzati programok eredményességéről mindent elmond, hogy a statisztikák szerint pont a legrosszabbul keresők jövedelme csökkent a leginkább az elmúlt hónapokban.

Amilyen megkönnyebbülést hozott az, hogy a világ gyógyszergyártóinak rohamtempóban sikerült hatékony vakcinákat fejleszteniük, legalább annyira aggasztó, hogy ezzel párhuzamosan immár a második új vírusmutációt azonosították, ezúttal Japánban. Erről egyelőre még nem tudni, hogy fertőzőbb vagy halálosabb-e az eredetinél. Az Angliában felfedezett variánsról már tudjuk, hogy nem halálosabb, de fertőzőbb. Ami összességében rosszabb hír, mert pusztán nagyobb fertőzőképessége miatt is drasztikusan növelheti a halálozások számát. Cserébe a jelek szerint az új oltások is hatékonyak ellene.

Az új mutációk mellett a régi is tovább pusztít. A kínai Hopej tartományban egyre több pozitív tesztet jelentenek.