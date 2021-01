Megszavazták: másodjára is vádeljárás indul Donald Trump ellen

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Megszavazta az Egyesült Államok Kongresszusának alsóháza, hogy egy héttel a mandátuma lejárta előtt újabb alkotmányos vádeljárás induljon Donald Trump ellen. Az eljárást hétfőn kezdeményezték a képviselőházban többségben lévő demokrata képviselők, mert úgy látják, hogy múlt hét szerdán Trump felkelésre buzdította a követőit, akik aztán megostromolták a Capitolium épületét.

A demokraták mellett az eljárás elfolytatását 10 republikánus képviselő is megszavazta - pedig a kétévente újraválasztott képviselők sokkal inkább kiszolgáltatottak Trump és az elnököt rajongó republikánus szavazók kegyének. vagyis a részükről nagyobb politikai bátorságot követel a szakítás Trumppal. Ettől függetlenül ha valaminek, ennek örülhetnek Trump környezetében, ahol attól tartottak, hogy akár két tucatnyi republikánus képviselő is megszavazhatja a vádemelést.



A múlt heti ostrom miatt megerősítették a Capitolium védelmét, így miközben a képviselők az eljárásról vitatkoztak és szavaztak, az épületben a Nemzeti Gárda tagjai várakoztak, leginkább heverészve és a telefonjukat nyomkodva.



Ezzel Trump lett az amerikai történelem első elnöke, aki ellen két impeachment eljárás is indult, sőt, ezzel az összes elindult impeachment fele Trump leváltására indult. Ez a negyedik ilyen eljárás az amerikai történelemben, egy indult Andrew Johnsonnal szemben még 1868-ban, egy pedig Bill Clintonnal szemben 1998-ban. (Richard Nixon ellen is terveztek vádeljárást indítani a Watergate-botrány miatt, de az elnök inkább lemondott magától.)

Trump ellen még 2019-ben indult már egy impeachment, mondván, hogy Trump visszaélt az elnöki hatalommal, amikor katonai támogatásokért cserébe Joe Bidenről és fiáról szóló terhelő bizonyítékokat várt el az ukrán elnöktől. Bár mindezt dokumentumokkal is bizonyítani lehetett, a republikánus többségű szenátus 2020 februárjában fölmentette az elnököt a vádak alól.

Viszont a szenátus Joe Biden beiktatásáig, vagyis jövő hét szerdáig nem fogja lefolytatni az eljárást, ahhoz ugyanis a Mitch McConnellnek, aki az egyelőre még a szenátusi többség vezetője, előbb össze kellene hívnia a szenátust, amit, mint bejelentette, nem fog megtenni. Így a mandátuma lejárta előtt pár nappal nem fogják leváltani az elnököt.

Ettől még nagy valószínűséggel lefolytatják majd az eljárást Trump ellen, ami nem is lesz teljesen tét nélküli. Az elnöki pozícióról értelemszerűen már nem válthatják majd le. De ahogy arról korábban részletesen írtunk, ha a szenátus elítéli az akkor már volt elnököt, akkor egy újabb szavazással akár el is tilthatják közfeladatok ellátásától, ezzel meggátolva, hogy 2024-ben újra indulhasson az elnökválasztáson. Ha a szenátus megszavazza az impeachmentet, az azt is jelenti, hogy Trumpnak nem jár majd élete végéig az elnöki nyugdíj és az évi egymillió dolláros utazási keret.

Viszont hiába lesz Biden beiktatása után többsége a Demokrata pártnak a szenátusban, az nem lesz elég ahhoz, hogy elítéljék Trumpot, így a demokratáknak nagyjából 10 republikánus szenátort is át kellene állítani a saját oldalukra. Igaz, egyre több republikánusnak lett annyira vállalhatatlan már Trump és mozgalma, hogy 12 republikánus szenátorról már most rebesgetik, hogy megszavazhatja az impeachmentet. Sőt, privátban még a republikánus szenátorok vezetője, Mitch McConnell is arról beszélt, hogy Trump elkövette azt, amivel vádolják, és jót is tehet a republikánus pártnak, ha elítélik Trumpot, ezzel kiírva őt az amerikai politikából