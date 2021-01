Trump azt kéri, ne legyen erőszak, legyen békés az átmenet

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Donald Trump amerikai elnök a Fox News csatornának eljuttatott közleményében arra kér midden amerikait, hogy ne legyen erőszak a következő hetekben, amikor Joe Bident beiktatják az Egyesült Államok következő elnökeként és csapata átveszi az irányítást az országban. Trump azt kéri, hogy

ne legyen semmilyen erőszak, vandalizmus és törvényszegés. Mindeközben az amerikai képviselőházban pont arról szavaznak a képviselők, hogy indítsanak-e másodszor is alkotmányos vádeljárást Trump ellen, amiért egy hete szerdán felkelésre buzdította a követőit. Trump egy hete, amikor a Capitoliumban a szenátus éppen az elektori szavazatokat hitelesítette, Trump több ezer rajongójának arról beszélt, hogy elcsalták a választást, és hogy a Capitoliumhoz kell vonulni, erőt kell mutatni, különben sosem tudják visszafoglalni az országukat. Ezek után a tömeg betört az épületbe, gyakorlatilag megpróbálva megpuccsolni az amerikai kormányt és törvényhozást, sokan megsérültek, öt ember pedig meghalt.

Azóta is teljes készültség van az amerikai fővárosban, a Capitolium épülete tele van a Nemzeti Gárda tagjaival, hogy védjék a képviselőket egy esetleges újabb támadástól és több másik városban is fegyveres tüntetésektől tartanak.

Trumpnak részben azért is kellett a Fox Newsnak küldött közleményben kommunikálnia, mert a Twitter és gyakorlatilag minden más közösségi médiaplatform letiltotta az oldalait, ahol a Capitolium megrohanása után igazi hazafinak hívta az épületbe betörőket. Az elnök most a követőinek oldalait és az általuk használt alkalmazásokat is sorra törlő nagy techcégeket is arra kérte, segítsenek abban, hogy békés legyen a kormányváltás.