Már csak órák vannak hátra Donald Trump elnökségéből

"Visszatérünk" - búcsúzott Trump, majd a YMCA dallamára elvonult

Donald Trump üvöltő diszkósláger-válogatásra érkezett az Andrews támaszpontra, ahol az elnöki helikopterről maroknyi híve és családtagjai ünneplése közepette átszáll az elnöki különgépre, hogy elhagyja Washingtont, és Floridába repüljön. 150 éve ő az első elnök, aki nem lesz jelen utódja beiktatásán. "Én is szeretlek titeket" - üdvözölte az őt "Szeretünk, szeretünk!" kántálással üdvözlő szűk kört, majd köszönetet mondott nekik az elmúlt négy évért. "Sok mindent elértünk" - mondta, majd azzal adta át a szót nejének, hogy Melania "annyira népszerű, annyira népszerű", bár pont ma jött ki a felmérés, amely szerint ő a közvélemény-kutatások kezdete óta a legnépszerütlenebb first lady. Melania köszönetmondása után Trump még visszavette a szót, hogy "gyönyörű veteránokról" beszéljen, és elhencegjen a foglalkoztatási számokkal, amelyek "nagyon jók lennének", ha nem lett volna koronavírusjárvány. Ez utóbbiról is megemlékezett, alaposan megdicsérte magát azért, hogy lett vakcina.

Magát a koronavírust "Kína vírusnak" nevezte, és még hozzátette, hogy "mind tudjuk, honnan jött".

"Örökké küzdeni fogok értetek. Figyelni fogok, hallgatni fogok" - mondta, majd váratlanul sok sikert kívánt a következő kormánynak. Igaz, aztán egyből azt is hozzátette, hogy "szerintem sikeresek voltak, mert nagyon jó alapokat hagyunk nekik".

"Ez most egy viszlát. Szeretünk titeket, és valamilyen formában vissza fogunk jönni. Legyen jó életetek, nemsoká találkozunk" - mondta, majd köszönetet mondott alelnökének és "a törvényhozásnak, legalábbis egy részének". Majd a Village People YMCA-jének dallamaira elvonult.