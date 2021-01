Hiába nincs még megállapodás a kormánnyal, a főváros elkezdené a Lánchíd felújítását

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Karácsony Gergely a rendkívüli jogrendben kapott felhatalmazásával élve a Lánchíd felújításához szükséges teljes összeget a BKK rendelkezésére bocsátotta, így anélkül is megkezdődhet a felújítás, hogy a kormány aláírja az erről szóló támogatási szerződést - írja a 24.hu.

Mint azt hétfőn írtuk, a BKK már kiírt egy közbeszerzést a Lánchíd felújítására, amelyet az A-híd Zrt. meg is nyert nettó 18,8 milliárd forintos ajánlatával. Viszont akkor még arról volt szó, hogy kivitelezési szerződés aláírásához és a munkálatok megkezdéséhez meg kell várni, hogy a kormány aláírja a támogatási szerződést arról a 6 milliárd forintról, amelyet még a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzatnak ígért a felújításra.

A 24.hu-nak viszont Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatósági tagja és Újpest korábbi fideszes polgármestere azt nyilatkozta, hogy már nem kell várni a kormány szerződésére, anélkül is meg lehet kezdeni a munkálatokat, mert Karácsony Gergely főpolgármester a kivitelezéshez szükséges teljes összeget, 26,75 milliárd forintot a BKK rendelkezésére bocsátotta. Így már csak arra van szükség, hogy az A-híd aláírja a szerződést az elnyert pályázatról.

Ezzel a főváros azt kockáztatja, hogy ha a kormány továbbra sem írja alá a támogatási szerződést és nem biztosítja az ígért 6 milliárd forint költségvetési támogatást, akkor ezt az összeget is a Fővárosi Önkormányzatnak kell állnia. Az önkormányzat pedig már most is komoly anyagi gondokkal küzd, részben azért, mert a kormány a járványra hivatkozva egyre több forrást von el az önkormányzatoktól, miközben korlátozza azok bevételeit és megtiltotta, hogy az önkormányzatok adót emeljenek.