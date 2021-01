Inkább elégetnék a visszaküldött termékeket a brit kereskedők

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A britek unióból való kilépésével már nem olyan egyszerű az online vásárlás sem, hisz a termékekre vámot kell fizetni, és ez akkor is érvényes, ha valaki az unióból visszaküldene az Egyesült Királyságba egy onnan vásárolt terméket.

Egyes brit kereskedők már azt fontolgatják, hogy egyszerűbb a visszaküldött árukat inkább elégetni, mint visszavenni, mert túl magasak a költségek. A BBC-nek nyilatkozó Adam Mansell, a brit Divat- és Textilszövetség elnöke szerint a kereskedőknek még az is jobban megéri, ha egyszerűen nem foglalkozik a visszaküldött termékekkel, vagy simán csak elégeti azokat.

A cikk figyelmeztet arra is, hogy a január elseje óta az Egyesült Királyságból rendelt termékekre bizonyos értékhatár felett vámot is kell fizetni, ami a vásárló kötlségeit is növeli.

