Irán vezetője a Twitteren fenyegette meg Donald Trumpot

Donald Trumpot fenyegető poszt jelent meg Ali Hámenei iráni nagyajatollaj Twitter oldalán - írja a BBC. A bejegyzésben - amely már nem elérhető, mert a fiókot felfüggesztette a Twitter - egy Donald Trumpra emlékeztető, golfozó alak látszik, akire egy repülőgép vagy drón árnyéka vetül, ezt pedig a következő szöveg kísérte: " a bosszú elkerülhetetlen". Egy másik bejegyzésben pedig az állt, hogy Kászim Szulejmáni gyilkosának és a gyilkosság elrendelőjének fizetnie kell.

Ali Khamenei azóta elérhetetlen Twitter bejegyzése Fotó: twitter

A Donald Trump vezette amerikai kormány 2020 január 3-án egy dróntámadással végzett Kászim Szulejmánival, az iráni titkosszolgálat vezetőjével, az ország egyik legfontosabb katonai vezetőjével, aki az Iránhoz hűséges közel-keleti milíciák koordinátora is volt. A Bagdadban történt merénylet akár háborúval is fenyegető konfliktust idézett elő az Egyesült Államok is Irán között, válaszul Irán iraki amerikai támaszpontokat bombázott.

Az iráni kormány már korábban is fenyegette Trumpot, 2020 nyarán elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen, és az Interpol segítségét is kérték.

A Twitter már törölte az Ali Hámeneihez köthető fiókot, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy rengeteg panasz ne érkezzen arról, hogy Donald Trump fiókját felfüggesztették, az őt konkrétan halálosan fenyegető nagyajatollahét pedig nem.