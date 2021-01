Joe Biden elnézést kért a Nemzeti Gárdától az áldatlan washingtoni állapotok miatt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Jill Biden sütit visz a Nemzeti Gárda szolgálatot teljesítő katonáinak 2021. január 22-én Washingtonban Fotó: JACQUELYN MARTIN/AFP

25 ezer katonát vezényelt Washingtonba a Nemzeti Gárda, hogy biztosítsák az új kormány beiktatását, azok után, hogy január 6-én Donald Trump volt elnök fanatikus támogatói megrohamozták a Capitolium épületét.

Ennyi katona fogadására azonban egyszerűen Washington városa és a kormány sem volt felkészülve. A napokban képek kezdtek terjedni a neten azokról a katonákról, akik különböző mélygarázsokban és egyéb, méltatlan helyszíneken voltak kénytelenek éjszakázni a szolgálati időszakok között.

A körülmények miatt több képviselő és kormányzó is szót emelt.

Joe Biden elnök pedig pénteken telefonon kereste fel a Nemzeti Gárda hivatalát, hogy elnézést kérjen tőle emiatt, és felajánlja a kormány segítségét a helyzet gyors rendezésére.

A first lady Jill Biden a hírek szerint személyesen is találkozott szolgálatot teljesítő katonákkal, és süteményt is vitt nekik, hogy kifejezze háláját a munkájukért.

Csütörtökön több olyan kép is elárasztott a Twittert és a közösségi média egyéb platformjait, amin százasával fekszenek a katonák különböző garázsépületekben. (BBC)