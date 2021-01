270 négyzetméternyi lakóingatlant vásárolt magának Varga Judit és férje Orbán Viktor otthona közelében

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A XII. kerületi Kútvölgyben, Orbán Viktor budapesti otthonától pár percnyi autóútnyira vett magának új otthont Varga Judit igazságügyi miniszter és férje, írja a Blikk. A lap értesülései alapján a miniszter sokszorosan is remek üzletet kötött:

egyrészt összesen 270 négyzetméternyi alapterületet vásárolt mindössze 200 millió forintért, bőven a környék átlagos négyzetméterára alatt;

másrészt az ügyletből önerőből mindössze nyolc millió forintot fedeztek, a maradék 192 millió forintot bank hitelezte nekik.

A Blikk eredetileg úgy tudta, hogy egy "kisebb" és egy "nagyobb" - azért idézőjelezem, mert 270 négyzetméternél ezek a fogalmak elég relatívok - lakást vásárolt, ám a minisztérium tájékoztatása szerint valójában öt különböző helyrajzi számon bejegyzett, valójában egy társasházban levő két lakást" vásárolt meg a miniszter, a későbbi egybenyitás szándékával.

A Blikk szerint a vásárlás 2019 decemberében történt, ám az új vagyonelemet a miniszter 2020-as vagyonbevallásában még nem tüntették fel. Ezt a minisztérium azzal magyarázta, hogy bár az ügyletet tényleg az előző év decemberében kötötték meg, a banki átfutás miatt a teljes vételárat csak 2020 februárjában utalták el.

Varga Juditnak a tavaly januári vagyonbevallása szerint összesen úgy tízmillió forint megtakarítása volt forintban és euróban. Varga kétmilliós miniszteri fizetésén túl a miskolci egyetemtől is kap havi 300 ezer forintot. Férje, Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként havi 3,5 milliót keres, ezen felül még igazgatósági tagként is felvesz havi 400 ezer forint tiszteletdíjat. 2019-ben Magyar belvárosi lakásának kiadásából is volt 7,4 millió forint bevételük. Ezt a lakást a minisztérium tájékoztatása szerint azóta eladták, és az árából előtörlesztették 192 millió forintos bankhitelük egy részét.