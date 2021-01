455 év után örökre bezárhat egy brit kocsma a koronavírus miatt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Lamb and Flaget, sok más vendéglátóipari egységgel együtt, nagyon súlyosan érintette a koronavírus-járvány, az elmúlt 12 hónap eredményéből az látszik, hogy a kocsma tovább nem fenntartható, ezért január 31-én bezár – írja a euronews.

Működésének 450 éve alatt a Lamb and Flag az oxfordi diákok, tanáraik, kutatók és tudósok kedvelt helye volt, de híres írók is kisebb vagyonokat hagytak a pultban, például a Gyűrűk ura trilógia írója, J.R.R. Tolkien, vagy a Narnia krónikáját író C.S. Lewis. A pub megmentéséért most akció indult

Az oxfordi Lamb and Flag 1566-ban nyitott meg, majd 1613-ban átköltözött egy másik utcába, ahol azóta a város egyik jelképévé vált. A kocsma tulajdonosa a kezdetektől a St. John's College, az Oxfordi Egyetemet alkotó 45 intézmény egyike.

Dave Richardson, a hagyományos brit kocsmákat is támogató Campaign for Real Ale nevű civil szervezet oxfordi csoportjának képviselője szerint a Lamb and Flag a város leghagyományosabb kocsmája, eltűnése valóságos tragédia lenne. „Nem volt benne tévé, sem zenelejátszó, és zene sem szólt. Ide beszélgetni jártak az emberek, és hogy élvezzék a történelmi környezetet. Generációk tették ezt, diákok, helybéliek és távolról érkezők is” – mondta.