Kósa Lajosnak az a jó híre a vendéglősöknek, hogy a magyar emberek márciusban is nagyon éhesek lesznek és szeretnének sört inni

A Fidesz alelnöke szerda este a Debrecen Televízió vendégeként osztotta meg a nézőkkel, amit éppen a világról gondol. Itt szóba kerültek a járvány miatt nehéz helyzetbe került vendéglátósok is, akiknek a kormány csak komoly késéssel tudja kiutalni a beígért bértámogatást. Mintegy 20 milliárd forint ragadt a rendszerben, vannak, akik még a tavaly novemberi bértámogatásukat sem kapták meg, viszont az alkalmazottaikat ki kellett fizetniük. És egyelőre a kormány sem tudta megmondani, mikor kapják meg a támogatás.

Kósa Lajos most azt mondta, megérti a vendéglősök türelmetlenségét, mert az egzisztenciájuk múlik rajta, de nem javasolja nekik a nyitást, mert a szabályok szerint ez tartós bezáráshoz vezetne. Ráadásul vendég sem lenne. Elmondta, hogy biztos lehetne az érdekükben többet és jobbat csinálni. Majd igyekezett valami biztatót is mondani:

„Hogy mondjak jó hír a vendéglősöknek: a magyar emberek márciusban is nagyon éhesek lesznek és szeretnének sört inni meg elmenni a barátaikkal jó konyhájú vendéglőkbe, és ott jól érezni magukat. És ki is van éhezve a piac, tehát szerintem lesz egy erős felfutás ebben. A viccel félretéve, egy kicsi kitartás kell még most, felrúgnia rendet, annak semmi értelme nincsen.”