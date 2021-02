Három és fél éves börtönt kért Navalnijra az ügyészség

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Három és fél éves börtönbüntetés kiszabását kéri az orosz ügyészség Alekszej Navalnij ellenzéki vezetőre, amiért az megsértette a próbaidejére vonatkozó szabályokat azzal, hogy nem jelentkezett kapcsolattartóinál 2020 végén. Navalnij egyébként azért nem jelentkezett, mert Németországban kezelték, miután – valószínűleg az orosz titkosszolgálat emberei – megpróbálták megmérgezni a Novicsok nevű idegméreggel.

Navalnijt még 2014-ben ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre az Yves Rocher-ügyként elhíresült eljárásban, ezért kellett volna rendszeresen jelentkeznie a kapcsolattartóinál. Az ellenzéki politikus szerint az orosz hatóságok egyébként pontosan tudták, hogy 2020 végén miért nem jelentkezett be, ha máshonnan nem, hát onnan, hogy szerepelt a hírekben, hogy egy német kórházban kezelik.

Az Yves Rocher-ügyben Navalnijt és testvérét, Oleget lopásért és pénzmosásért ítélte el egy orosz bíróság. Az akkori vádak szerint a testvérpár majd félmillió dollárt lopott el két orosz cégtől, amelyek közül az egyik a francia Yves Rocher kozmetikai vállalat leányvállalata volt. Az eljárásban Oleg Navalnij letöltendő börtönt, Alekszej felfüggesztett büntetést kapott. Három évvel később, 2017-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy határozott, hogy Navalnijt és testvérét igazságtalanul ítélték el. Oleg Navalnijt ennek ellenére csak három és fél éves börtönbüntetésének lejárta után, 2018-ban engedték szabadon, és az orosz büntetésvégrehajtást felügyelő orosz kormányszerv, az FSZIN 2017-ben megpróbálta Alekszej felfüggesztett büntetését is letöltendőre váltani, de azt az indítványt elutasította egy moszkvai bíróság.

Most Navalnijt már január 17-én őrizetbe vették, rögtön azután, hogy hazatért Németországból.

Az ellenzéki vezető ellen két másik eljárás is indult, az egyikben azzal gyanúsítják, hogy nonprofit szervezetei nem megfelelően használtak fel összesen 4,8 millió dollárnyi (több mint 1,4 milliárd forint) támogatást. Ebben az eljárásban Navalnij akár 10 évet is kaphat. A másik ügy pedig egy II. világháborús orosz veterán rágalmazásáról szól, az ügyészség szerint Navalnij megsértette a veterán méltóságát, mikor „a nemzet szégyenének” és „árulónak” nevezte a Twitteren. A veterán másokkal együtt egy videóban szerepelt, melyben ünnepelték az alkotmánymódosítást, ami lehetővé tette, hogy Vlagyimir Putyin akár 2036-ig is Oroszország elnöke maradhasson. Erre a videóra reagált Navalnij a Twitteren.

Az orosz ügyészség szerint a két másik ügy is megmutatja, miért kell mindenképp és minél hamarabb elrendelni Navalnij börtönbüntetését. Az ellenzéki vezető támogatói közben több tüntetést is tartottak orosz és külföldi nagyvárosban, szerintük ugyanis a Navalnij ellen indított eljárások politikailag motiváltak. (The Moscow Times)