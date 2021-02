Mégis elérhető marad a HírTV a UPC Directnél

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Továbbra is elérhető marad a HírTV a UPC Direct, új nevén a Direct One szolgáltatónál, derült ki a cég rövid közleményéből hétfőn. December végén jelentették be, hogy a a PestiTV-re cserélik a HírTV-t , mert

"a csatorna népszerűsége és teljesítménye az utóbbi időben nem érte el a korábbi szintet, a műsor szolgáltatója maga kezdeményezte a szerződésbontást."



Úgy tűnik a szerződésbontás elmaradt. A Nielsen mérései szerint mindkét csatornát nagyon kevesen nézik:

a HírTV 2020. január 1. és 2020. december 29. között főműsoridőben a teljes lakosságban átlagosan 1,17 százalékos közönségarányt ért el, ami átlag 420 822 fős elérést jelent.

A PestiTV decemberben főműsoridőben a teljes lakosságban 0,03 százalékos közönségarányt ért el, ami mindössze 20 269 fős elérést jelent.

A PestiTV-t Vaszily Miklósnak, a TV2 igazgatósági elnökének, az Indexet tulajdonló Indamédia résztulajdonosának cége, a Progressive Media üzemelteti. Vaszily a vállalkozásnak 50 százalékát birtokolja, a másik fele pedig egy olyan, Bizalom Vagyonkezelő Kft. nevű cégé, ami a G7 szerint okirattal bizonyíthatóan Mészáros Lőrinc pénzét kezeli, és eddig 500 millió forintot bocsátott a PM rendelkezésére. Vaszilyék csak a pénzt adják, a PestiTV tartalmát a Huth Gergely-féle Pesti Srácok készíti.