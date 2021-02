A Philosophy Tube videósa a világ elé állt azzal, hogy transznemű

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

„Kedves barátaim! Örömmel mondom el, hogy transznemű nő vagyok, a nevem Abigail, és nőnemű személyes névmásokat használok” - értesítette nézőit a hétvégén Abigail Thorn, a világszerte ismert Philosophy Tube nevű Youtube-csatorna videósa.

Coming out videóján azóta egymilliónál is több megtekintés van. A videóban René Descartes filozófus „gondolkodom, tehát vagyok”-idézetéből kiindulva jut el saját identitásának kérdéseiig - Descartes-ról szólt a csatorna első videója. A produkció különlegessége, hogy a videó első felében egy színész, Rhys Tees alakítja Thorn eddig ismert énjét. Aztán David Bowie Blackstar című számára jön a váltás, és megjelenik Abigail Thorn.



A Philosophy Tube 2013-ban indult, a színész Thorn a brit egyetemi tandíjak növekedése elleni tiltakozásul adott elő a Youtube-on filozófiai témákról. A csatorna az évek során nagyon népszerű lett, most 860 ezer feliratkozója van, videóit rendszeresen feliratozzák magyarra is. 2019-ben mi is írtunk a Férfiak. Bántalmazás. Trauma. című videójáról, ami egy kifejezetten erős, egyben felvett félórás monológ.



Thorn a csatornán foglalkozott többek között a videójáték-iparral, az abortusszal vagy éppen a logikával - határozottan baloldali nézőpontból.



Mostani coming outjában elmondta, hogy egy ideje már Abigail a neve, és csak a videós szereplésein rejtette el a valódi identitását. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a transzneműek Nagy-Britanniában egy sor területen szenvednek hátrányokat. Identitásának felvállalása pedig tudja, hogy azzal jár, hogy az egyik legismertebb transznemű közszereplő lesz az országban.



Több ponton kapcsolódó hír, hogy a Contrapoints Youtube-csatorna szintén balos és transznemű videósa a múlt héten jelentkezett egy egész estés videóval, amiben J.K. Rowling író transzneműekkel kapcsolatos megjegyzéseit vesézi ki a rá jellemző módon.