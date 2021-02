Kiakadtak a fehér házi tudósítók, mert Biden stábja előre elkérte a kérdéseiket

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Mióta Joe Biden beült az amerikai elnöki székbe, a Fehér Ház kommunikációs csapata látványosan igyekszik jó viszonyt kialakítani az újságírókkal. Míg Trump rendszeresen összeveszett velük, az új vezetés eddigi sajtótájékoztatóin minden újságíró kérdezhetett, Jen Psaki, a hivatal sajtófőnöke pedig nyilvánosan biztosította őket, hogy mélységes tiszteletet érez a független és szabad média iránt.

Két hét eltetlével mégis feszültté vált ez az idillinek tűnő viszony, miután a Daily Beastnek több újságíró arról számolt be - és írásos dokumentumok is erről tanúskodnak -, hogy a sajtótájékoztatók előtt megpróbálták megtudni tőlük, milyen kérdést terveznek feltenni Psakinak.

Egy tudósító azt mondta, örül, hogy a Fehér Ház ismét rendszeres, tényeken alapuló kommunikációra törekszik az újságírókkal, de „a sajtó nem tudja elvégezni a dolgát, ha előre kiválasztják a nekik tetsző kérdéseket. Ez nem szabad sajtó”. Az eset nem példa nélküli, Trump idején is előfordult, hogy próbálták kipuhatolni az újságírók kérdéseit.

A kommunikációs csapat nem tagadta, hogy meg akarták ismerni a kérdéseket, de állításuk szerint csak azért érdeklődtek, hogy minél jobban fel tudjanak készülni a témákból.

Alapesetben, amikor nincs járvány, a stábtagok reggelente, informálisan beszélgetnek az újságírókkal az aktuális témákról, hogy nagyjából tudják, mire számíthatnak a délutáni, élőben közvetített eseményen. Eric Schultz, aki Obama idején volt helyettes sajtófőnök a Fehéz Házban, azt mondta, most csak a normális gyakorlatot állítják vissza, hiszen semmi értelme nem lenne, ha a kérdések nagy részére nem tudnának válaszolni.

Magyarországon kéthetente - illetve a járvány alatt sűrűbben - tartanak kormányülést és utána kormányinfót. November óta a vírushelyzet miatt nincs élő sajtótájékoztató, a kérdéseket írásban, emailben kérik be egy nappal korábban. Így a friss döntésekről is legfeljebb utólag lehet érdeklődni. Ráadásul a beküldött kérdésekből is szelektálnak, nem olvassák fel mindet, és nem is mindig pontosan. Visszakérdezésre sincs lehetőség.

Novemberben megkérdeztük, miért nem tartanak olyan online sajtótájékoztatót, ahol élőben kapcsolják be az újságírókat. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, „fenntartásai vannak” az online formátummal.