Több autós sem értette, hogyan működik az M44-es úthoz épült új körforgalom

Nemrég adták át az M44-es autóút egy új szakaszát, amihez Békéscsabánál épült egy új, többsávos körforgalom is, amit a jelek szerint egyelőre nehezen szoknak meg az autósok. Legalábbis a Magyar Közút által közzétett videó szerint rendszeresen rossz sávba sorolnak be az autósok, akik emiatt többször is megpróbáltak visszatolatni, vagy egyszerűen csak megfordulni és forgalommal szemben visszamenni.

A Magyar Közút közleményében azt írta, a következő hetekben az előírásokon túl újabb burkolati jelekkel és táblákkal erősítik tovább a csomóponti ágak előjelzéseit, valamint az autóút legközelebbi lehajtójára is külön táblán hívják majd fel a figyelmet, ezzel is megakadályozva a balesetveszélyes tolatásokat és visszafordulásokat.