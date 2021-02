Több mint félmilliárd dollárt fizet a McKinsey az amerikai opioidválságban betöltött szerepéért

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A tanácsadó cég 47 állammal egyezett meg, hogy ne feszegessék tovább, milyen tanácsokat adott az opioidválságot kiváltó gyógyszervállalatoknak, köztük az OxyContin gyártójának, a Purdue Pharmának - írja a New York Times.

A McKinseyt azért vizsgálták, mert olyan tanácsokat adtak, melyekkel sikeresen pörgették fel elképesztő méretekre a függőséget okozó gyógyszerek eladását, közvetve hozzájárulva ezzel több mint 200 ezer ember halálához. A cég a New York Times értesülései szerint megegyezett az összes állam főügyészével, összesen 573 millió dollárt fizetnek.

Két évtized alatt legalább 200 ezer, más becslések szerint 450 ezer ember halálát okozta a Purdue Pharma és más gyógyszercégek agresszív értékesítési stratégiája, melynek következményeként komplett városok, megyék váltak drogfüggővé fájdalomcsillapítóiktól. A Purdue tudatosan hazudott arról, hogy mennyire okoz függőséget a gyógyszerük, melynek hatását a heroinéhoz hasonlítják. Azt is elismerték, hogy sok orvost és gyógyszerlátogatót is félrevezettek és felhasználtak, csak hogy növeljék eladásaikat. Az opioidválságról és következményeiről korábban mi is részletesen írtunk.

A McKinsey az egyezség részeként, melyet csütörtökön nyújtanak be a bírósághoz, nem ismeri el, hogy szándékosan okozott kárt, de elfogadja, hogy ezentúl nem adhat tanácsot bizonyos, függőséget okozó gyógyszerek értékesítéséhez. Emellett számos dokumentumot kell nyilvánosan elérhetővé tenniük - az évtizedekkel korábbi dohanyipari perekben hoztak hasonló döntéseket.

Az államok a károk helyrehozatalára fordítják a pénzt, a függők kezelésére és megelőző programokra. A Purdue Pharma októberben elismerte bűnösségét, és beleegyezett, hogy 8,3 milliárd dollár kártérítést fizessen. Aztán csődöt jelentettek, így kétséges, mikor és hogyan jut el a pénz a kedvezményezettekhez.