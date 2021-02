A törzsvendégek mentették meg a bezárni készülő kocsmát

- írják a tulajdonosoknak küldött levélben a Kifli ÉS Kocsma törzsvendégei. A kocsma tulajdonosai meghatódott Facebook posztban köszönték meg a támogatást.

Sok más vendéglátóshoz hasonlóan őket is elkeseredésbe sordorták a koronavírus miatti lezárások:

Az írás szerint a pár mindkét tagja munkát vállalt ebben az időszakban, nem csak azért, "hogy legyen kenyerünk, hanem azért is, hogy megmentsük a kis álmunkat, a mi közös kis Kiflinket".

A támogatók a vicc kedvéért nokiás dobozba rejtették a tulajdonosoknak szánt összeget, ami a legjobbkor érkezett meg.

"[B]árkik is bujkáltok a bukósisakos emberke mögött, tudjátok meg, hogy most pont megmentettetek minket, most pont visszaadtátok az életbe vetett hitünket és biztos, hogy ez a csehó ki fog nyitni. Most főleg nektek köszönhetően!Köszönjük és csak kerüljetek elő, szem és torok nem marad szárazon, a hordó nem áll meg!"