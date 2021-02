Drámaian csökkent a születések száma Olaszországban

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Olaszországban közel egy éve robbant ki a járvány, amit eleinte nagyon szigorú karanténnal igyekeztek megfékezni, gyakorlatilag senki se hagyhatta el az otthonát a legsúlyosabban érintett városokban és régiókban. Mostanra az is kiderült, hogy mivel nem töltötték az idejüket az olaszok a vesztegzár alatt: az olasz statisztikai hivatal, az ISTAT gyors felmérése szerint, amit 15 városban végeztek, 2020 decemberében, kilenc hónappal a járvány kezdete után drámaian, 22,1 százalékkal esett vissza a születések száma az egy évvel korábbihoz képest. Persze ez valahol érthető is, és várható is volt. Tavaly márciusban és áprilisban öt európai országban is közvélemény-kutatást végeztek a kérdésben, amiből az derült ki, hogy nagyon sokan halasztani készültek a tervezett gyerekvállalást a kialakult bizonytalanság miatt. A felmérésben a németek és a franciák inkább a gyerekvállalás halasztásáról, az olaszok a gyerekvállalás teljes elvetéséről nyilatkoztak.

Más jelei is voltak, hogy a koronavírus-járvány demográfiai válságot is okozhat. Nagy-Britanniában 2000 óta, amióta ilyen statisztikákat vezetnek, tavaly esett vissza a legnagyobb mértékben a babakocsik importja. A német statisztikai hivatal előzetes adatai szerint pedig 2011 óta először tavaly nem növekedett az ország népessége - részben a migráció, részben pedig a születések számának visszaesése miatt.

Németországban ugyanakkor biztató trendeket is látnak már. 2021 első heteiben nagyon megugrott a terhességi tesztek és terhesvitaminok eladása, írja a Reuters az Apotheke Adhoc gyógyszerészeti hírügynökség felmérése alapján.