Szájertől elvették utolsó kinevezését is

Utolsó kinevezésétől is megfosztották a brüsszeli orgiáról ereszen menekülő Szájer Józsefet, írja az Mfor.hu. A Fidesz volt EP-képviselője december óta minden címétől, még diplomata útlevelétől is megvált, egyedül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárai között szerepelt továbbra is. Mostanáig. Az Mfor szerint nem világos, hogy Szájer maga adta-e vissza, vagy az egyetem szenátus döntött így.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Szájer József december elején lett világhírű, miután a brüsszeli ügyészség közölte: ereszcsatornán próbált menekülni egy házibuliról, ahol a járványügyi előírásokat megszegve, több mint húszan voltak.