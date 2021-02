A SuperBowl szünetében öt másodpercnyi reklámidőt vett magának a Reddit, hogy a GameStop-sztorit ünnepelje

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Minden évben az amerikai fociliga döntőjének, a SuperBowl-nak a reklámideje az egyik legdrágábban értékesített hirdetési sáv a világon, a legnagyobb cégek szoktak itt reklámhelyet venni, és általában külön hirdetésekkel is készülnek erre az alkalomra.

A vasárnapi Super Bowl hirdetési sávjában viszont felbukkant egy nagyon rövid hirdetés, amit nem az egyik megszokott nagy cég, hanem a Reddit tett közzé, és melyben a világhírűvé vált reddites közösség, a r/WallStreetBets által elért sikereket éltették. Ebben a fórumban gyűltek össze azok a különféle befektetők, akik rettentően felhajtották a GameStop-részvények árát, elérve, hogy pár napig a világ összes gazdasági lapja velük foglalkozzon.

A hirdetés elsősorban egy szövegből állt, amit kb. el se lehetett olvasni ennyi idő alatt, és melyben többek között az állt, hogy a Reddit a teljes hirdetési költségvetését elköltötte erre az öt másodpernyi idősávra. A fő üzenet pedig az volt, hogy a múlt hét megmutatta, hogy a kis emberek (underdogs) is bármit elérhetnek, ha van egy közös ötletük és összefognak.

A reddites közösség által felfűtött GameStop-részvények árfolyama mára már jelentősen visszazuhant, és ugyan lehet tudni, hogy vannak hedgefund-kezelők, akik komoly összegeket vesztettek el, egyelőre nem tűnik annyira magától értetődőnek, hogy ez tényleg az összefogó kisbefektetők óriási diadala volt-e: vannak persze, akik korán ugrottak be és időben szálltak ki, és tényleg sok pénzt csináltak ezzel a történettel, de lehet tudni azt is, hogy a nyertesek oldalán is ott voltak a Wall Street-i pénzvilág ismert szereplői, ahogy megjelentek már az első történetek azokról, akik kisebb megtakarításukat vesztették el ebben az egészben.