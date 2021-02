Koronavírus: 65 halott

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Visszaesett az oltások száma vasárnapra, a legidősebbek csütörtökön indult oltási kampányának utolsó napjára. Az operatív törzs jelentése szerint 2663-an jutottak vakcinához, 2350-en olyanok, akik a második dózist kapták, utóbbiak tehát nem a 80 éven felüli regisztráltak közül kerültek ki.

Igaz, nagyjából fel is élték a rendelkezésre álló oltóanyag-mennyiséget (az ábrán az orosz vakcinát és az AstraZeneca vakcináját is feltüntetjük, de ezeket még nem használják, utóbbit nem is fogják, csak 60 év alatt). Korábban az idősotthonok oltásához a második körre félretett vakcinakészletet is megbontották, nem tudni, ebből pontosan mennyit használtak fel azóta.

Ezúttal 65 halálesetet jelentettek, az elmúlt hét napi átlaga emelkedő tendenciát mutat. Enyhén emelkedik a regisztrált fertőzöttek napi átlaga is, most 1278 embernél igazolták a koronavírust, miközben alig tízezer tesztet jelentettek. Így a minták 12 százaléka pozitív.

A kórházban levő fertőzöttek száma (3717) több mint százzal nőtt a vasárnapi adathoz képest, de nagyjából megegyezik az utóbbi napok számaival. 295-en vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnapi heti összefoglalónkban részletesen írtunk róla, miért csak látszólag jók a járványadatok.