A második körre bespájzolt vakcinákból oltanak az idősotthonokban

Reggel írtuk meg azt a különös ellentmondást, hogy

bár az operatív törzs adatai szerint eddig - az általuk csak nyugatinak hívott - oltóanyagokból „eddig csak 201 ezer ember oltására elég vakcina érkezett meg”,

ember oltására elég vakcina érkezett meg”, mégis a mai jelentés szerint beoltottak 222 005 főt.

Eddig csak Pfizer-BioNTech és Moderna vakcina érkezett az országba. Ezekből kettőt kell beadni a magas, 90 százalék feletti immunitás eléréséhez, a Pfizernél 21 nappal, a Modernánál 28 nappal az első beadása után.

Eddig annak érdekében, hogy biztosan legyen a második körre is vakcina, itthon a beérkező szállítmány felét rögtön eltették. Az operatív törzs is úgy számolta ki, hogy 201 ezer embernek elegendő vakcina érkezett, hogy elosztotta kettővel az eddig leszállított oltóanyag adagokat.

Sejthető volt, hogy a másodikra elspájzolt tartalékhoz nyúltak hozzá, de azért megkérdeztük a Koronavírus Sajtóközpontot is, hogy valóban ez történt-e.

Nekünk valamiért meglepő módon nem válaszoltak, de az Origónak igen. Így persze kapott némi hozzáadott értéket a téma (Soros, Brüsszel, támadás), de ami kihámozható a cikkből az az, hogy az oltási munkacsoport engedélyezte a második körre félretett készlet egy részének a felhasználását.

Hogy pontosan mennyit vettek le a készletből, az a cikkből nem derül ki. Az Origó „néhány veszélyeztetett idős emberről” ír címben, valójában már szombaton 20 ezerrel túlszaladt a beoltottak száma annál, mint ahány ember kétkörös beoltására elegendő vakcina érkezett. És az idősotthonokban még vasárnap is folyik a tömeges oltás.

A Moderna vakcinájából ma érkezett 18 ezer adag - ez két körben 9 ezer embernek elég -, a Pfizer a hét elején szállít újabb oltóanyagot. Ezekből már az otthon élő legidősebbeket tervezik beoltani a jövő héten. A jelek szerint pedig bíznak abban, hogy a közös EU-s beszerzésből, Nyugatról vagy Brüsszelből (tetszés szerint használható) biztosan érkezik további oltóanyag.

A kínai és az orosz vakcina egyelőre élesben még nem használható, mert még egy utolsó vizsgálatot elvégeznek a már engedélyezett szereken. Az orosz esetében ez jövő hét végén lezárulhat, a kínainál kb. három hét lehet a végső jóváhagyás.

Több ország is döntött már úgy, hogy a beérkező vakcinákból inkább minél több embert oltanak be, és nem tartalékolnak a következő körre, mert már ezzel is lehet növelni a társadalmom védettségét. Ebben is van logika. Angliában a második kört jelentősen kitolták a gyártó által javasolt 21 naphoz képest. A Pfizer legutóbb azt jelezte, hogy az első oltás után maximum 42 nappal kell következnie a másodiknak, így tudják garantálni a magas arányú immunitást.