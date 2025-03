Német László bíboros is kiállt a Belgrádban tüntető egyetemi hallgatók mellett

Szombaton az eddigi legnagyobb diáktüntetés tartják Belgrádban, amihez vidékről, de még külföldről is csatlakoznak diákok és szimpatizánsok, a tömegközlekedést le is állították a városban.

A tüntetők mellett Német László, a belgrádi római katolikus főegyházmegye magyar származású, vajdasági születésű érseke, pápaválasztó bíboros is kiállt a Facebookon. Amikor két éve belgrádi érsekké nevezte ki Ferenc pápa, akkor mi is rácsodálkoztunk, mennyire máshogy beszél egy olyan egyházi vezető, akit nem kötnek a magyarországi kötelékek. Azóta adott interjút a friss gyermekbántalmazási botrányokról, azt mondta, szurkol a magyar egyháznak, hogy foglalkozzon az áldozatokkal is.

A Szabad Magyar Szó szerint Német kifejezte együttérzését, azt írta,

„a bátorságotok és elszántságotok, amellyel az igazságért és az igazságosságért harcoltok, a remény és a hit jele egy jobb Szerbia jövőjéért.”

Szerinte az újvidéki áldozatok emléke kell, hogy inspiráljon mindenkit, hogy kiálljon a békéért, az egységért és az emberségért. Köszönetet mondott a szerb kormánynak, hogy eddig biztosították a diákmozgalom békés lefolyását, és kérte őket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a mai nap is erőszak nélkül teljen. Azt írta, a tüntetők „az igazságért, az igazságosságért és a változásokért folytatott küzdelemben” nincsenek egyedül, sok ember gondolatai és imái velük vannak.

„Kedves blokádban lévő diákok és minden jóakaratú ember Belgrádban! Eltökéltségetek, hogy ezekben a nehéz időkben is együtt maradtok, tiszteletet érdemel. Engedjétek, hogy az egység és az együttérzés szelleme vezesse lépteiteket, miközben mindannyiunk számára egy jobb jövőn dolgoztok Szerbiában. Ne feledjétek, hogy az igazi erő a békében és a szeretetben rejlik” – zárta a posztot.

Az országban novemberben kezdődtek a tiltakozások, miután az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője november 1-én leszakadt, 15 ember halálát okozva. Az illetékes szervek az ügyben 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást. Civilek, egyetemisták, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek, a hallgatók szinte az összes állami egyetemet blokád alá vették. Őket Alexandar Vucic elnök megfenyegetett, a támogató tanárok bérét pedig megvonta. Az erről készült DW-riport itt nézhető meg.