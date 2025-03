Újkori labancok, brüsszeli kegyencek, Weber-fiókák: íme Orbán Viktor teljes beszéde

A Múzeumkertben tartotta meg ünnepi beszédét Orbán Viktor miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulóján.

Így hangzott teljes egészében:

Ünneplő magyarok határon innen és túl ünneplő magyarok határtalanul.

A magyar szabadság eszméje évszázadok óta gomolyog az idő és a történelem égboltján. Eredete ezer évre is visszanyúlik, és biztosan sok ezer évig halad még a maga útján a csillagok között. A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen. Mégis 177 évvel ezelőtt egyetlen időponttal, március idusával és egyetlen hellyel, Pest Budával forrott össze. Azon a napon a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, megtestesült és eljött közénk. Március 15-e nekünk nem szokványos ünnep, még csak nem is történelmi, hanem szakrális pillanat. Március 15-e a magyarok minden nemzedéke számára rendelt nap. Örökre megjelölt és megkerülhetetlen, s ez így marad, ha még egyetlen magyar is él a Földön. A fiatalok örökké túlzó, de ártatlan magabiztosságával - ezt mondja Petőfi. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 24 óra alatt. Dicsőség a márciusi ifjaknak!

Tisztelt ünneplők! Minden évben, még mielőtt szárba szökken az élet, mielőtt kirügyeznek a fák, előbújik a vetés, és nekipezsdül a polgári élet, akkor - pontosan akkor - nekünk, magyaroknak fontos összegyülekezést kell tartanunk. Ezért vagyunk itt ma is. A nagy, boldog tavaszi belefeledkezés előtt emlékeztetnünk kell egymást néhány dologra, amiről a magyar csak kellő komolysággal beszélhet. Emlékeztetnünk kell magunkat közös nemzeti hivatásunkra, és emlékeztetnünk kell magunkat a haza mindent megelőző, tőlünk gyámolítást és szolgálatot követelő ügyére. Aztán egy évig, a következő számvetésig mindenki mehet a dolgára. Tisztelt ünneplők! Hosszú évek óta hallgatjuk. Azt mondják, mi vagyunk a múlt. Ezt mondták '48-ban is, a jövő a fényes bécsi birodalomé. Ezt mondták 1956-ban is, a jövő a vörös szovjet birodalomé. Ezt mondják most is, a jövő a szivárványos világbirodalomé. Azt mondták, mi vagyunk a múlt. De a nagy víz túloldalán, túl az Óperencián, fordulat történt, és kiderült, mi vagyunk a jövő. Kiderült, hogy a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2025. március 15-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Azt is mondták, el vagyunk szigetelve. Ezt mondták 1848-ban is, aztán egész Európa a magyaroktól volt hangos, még Bécsben is egy budai polgár vezette a lázadó erőket. Ezt mondták 1956-ban is, de végül mi magyarok ütöttük ki az első téglát a berlini falból, ami elhozta a szabadságot egész Európának. És ezt mondták most is, el vagyunk szigetelve. És mégis mindenki ránk kíváncsi. Miért kíváncsi ránk a fél világ?

Miért kíváncsi ránk a fél világ? Biztosan nem a gazdaságunk mérete vagy a hadseregünk tűzereje miatt. Mi van nekünk, ami nekik ott nyugaton nincs, pedig szükségük lenne rá. Széchenyi azt tanította nekünk, hogy minden nemzetnek megvan a maga hivatása, lényege, a nemzet eleme. Van olyan nemzet, amelyiknek a kereskedés az eleme. Van, amelyiknek a hódítás. Van olyan nemzet, amelyiknek a filozófia az eleme, a másiknak a művészet, és van, akinek a tudományok. Barátaim, de mi az, amiért a mi vérünk forr, amiért a mi szívünk dobog, ami a magyarok eleme. A szabadság, kedves barátaim, a magyarok eleme a szabadság. A magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol.

Szabadságharcosok vagyunk, tudjuk, hogyan kell kivívni a szabadságot. Tudjuk, hogyan kell megvédeni a szabadságot. Ez a tudás a miénk. Ezer éve gyarapítjuk. Ez a mi védjegyünk, sőt, ez a mi DNS-ünk. És ez az, amire a világnak szüksége van. Ma sokkal jobban, mint valaha. Most is talpon maradtunk egy világbirodalom ellenében, ez senki másnak, csak nekünk sikerült. Miénk a nagy titok, ez a modern kor alkímiája. Ezért jön hozzánk a fél világ Bécstől Washingtonig.

Tisztelt ünneplők!

A mi szabadságharcunk éppúgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye. A csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják. A birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait idegen civilizációkból érkezettek inváziós tömegeivel. Át akarja terelni a gyermekeink és unokáink nemzedékét a teremtés egészséges rendjéből a természetellenes életmódok káoszába. A birodalom le akarja rúgni magáról a keresztény élet rendjét és kultúráját, és a béke helyett a háború isteneinek szolgálatába akar állítani bennünket. A birodalmi gépezet feldúlta a teljes nyugati világot, de Magyarország határainál megakasztottuk. Mi nem adtuk meg magunkat, mi nem engedtük, hogy elfoglalják se az országot, se a parlamentet, se a kormányt. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. Nem boldogultak se zsarolással, se pénzzel, se fenyegetéssel, se zsoldosokkal, se brüsszelitákkal. Négy választást nyertünk zsinórban, és 15 éve nem horpadnak be a védvonalaink.

Kibírtuk. Kitartottunk, mert hittük, hogy egyszer majd megfordul a szél. A szél pedig megfordult. A nyugati világ patriótái erőre kaptak. Erőre kaptak és győztek. Olaszország, Hollandia és Ausztria után az Egyesült Államokban is kötelékben repülünk, a nyugati világ lelkéért vívott küzdelemben ma mi állunk győzelemre.

Büszkék lehetünk, mert a világméretű szabadságharcnak mi voltunk az előhírnökei, az elindítói és mi törtük az utat is. Dicsőség minden magyarnak, aki nem hátrált meg a Soros-birodalom előtt, aki nem térdelt le Brüsszelnek, és nem hódolt be a liberális amerikai birodalomnak se. A magyar zászló ma is büszkén lobog, mi el tudunk számolni a gyermekeink és az unokáink előtt is, lesz mit folytatniuk, lakniuk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar szabadságharcok titka régen és ma is ugyanaz. A magyar sohasem csak magáért, de a nemzetéért is harcol. Egyet suhint önmagáért, s még egyet a hazájáért. Mi vagyunk a szabadság népe, akik két dolog nélkül nem tudunk meglenni szabadság és nemzet nélkül. Ezekért élünk, és ha kell, ezekért halunk meg úgy, ahogy mi akarjuk. Szabad magyarként. Barátaim!

A szabadság a nemzeté. Ez az ország, a magyarok országa a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk. Nem vehetik el tőlünk sem erővel, sem fenyegetéssel, sem hízelgéssel, és nem kötünk alkut soha, nem, nem, soha!

Tisztelt ünneplők!

Ahogy a nemzet örök, úgy a birodalmak se változnak. Félhold, sas, csillag, vörös vagy uniós sárga, a birodalom csak hódoltságot és örökös tartományokat akar. Alattvalókat és adófizetőket sohasem szabad magyarokat. És mindig akad egy birodalom, ami a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején. Éppen úgy akarnak uralkodni rajtunk, mint régen a bécsi udvar helytartói tették. Az orvosság barátaim nem az, hogy hátat fordítunk az Európai Uniónak, éppen ellenkezőleg, nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, elfoglaljuk és megváltoztatjuk. Brüsszelben is fordul majd egyet a történelem, eljön az idő, és minden számlát ki fogunk egyenlíteni. Petőfivel üzenjük, ha nem fér a bőrébe, kihúzzuk majd belőle. Letörjük a túlkapásait, visszaszerezzük a nemzettől törvénytelen módon elkonfiskált jogainkat, a Brüsszelből fizetett labancaikat pedig postafordultával visszaküldjük, hadd boldogítsák egymást az Európai Parlamentben.

Tisztelt ünneplők!

A birodalmak természetüknél fogva éhesek, és a bendőjük feneketlen. Mindig több pénzre, mindig új gyarmatra fáj a foguk. De a magyar tudja, szabadnak lenni nemcsak felemelő érzés, de kifizetődő dolog is. Munka, gyarapodás, jólét, biztonság csak akkor jut nekünk, ha elnyomók nem zsebelnek ki bennünket. A szolgaság szegényít, a szabadság gazdagít. Ez a magyar jólét törvénye. Itt Magyarországon 15 év alatt a birodalommal vívott csaták árnyékában felépítettük Európa egyetlen patrióta nemzetgazdaságát. Hazaküldtük az IMF-et, megreguláztuk a multikat és a bankokat, visszavettük a magyar energiarendszert, a teljes nemzetgazdaságot a magyar emberek szolgálatába állítottuk. Visszavertük Brüsszel minden ármánykodását, amellyel a spekulánsok kezére akarta játszani a magyarok pénzét és vagyonát. Aztán kibírtuk a háború három évét is. Pedig az orosz-ukrán háború miatt Magyarország szenvedte el a legnagyobb gazdasági veszteséget az egész Unióban. Mégis ennek ellenére is megcsináljuk Európa, sőt az egész nyugati világ legnagyobb adócsökkentését. Ezzel új fejezetet nyitunk a magyar gazdaság történetében, kialakítjuk a világ első családközpontú gazdaságát. Az egygyermekes anyák 30 éves korukig, a két és többgyermekes édesanyák életük végéig nem fizetnek jövedelemadót. Ez minden mértéktartás mellett is világszenzáció.

Ezzel a magyar családok jövőjét hosszú évtizedekre biztosítjuk. Már csak egyetlen feladatunk marad, újra és újra megvédeni a brüsszeli támadásokkal szemben, amely hol a rezsicsökkentést, hol a 13. havi nyugdíjat, hol a családok pénzét akarja elvenni tőlünk?

Tisztelt ünneplők!

Deák Ferenc azt mondta kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk semmiért nem szabad. De Brüsszelben nem olvasnak Deákot, ezért Európa fejest ugrott az orosz-ukrán háborúba. Sose okozzunk nagyobb bajt, mint amit el akarunk hárítani. Senkivel nem tehetünk jót úgy, hogy közben tönkretesszük a hazánkat. Ezért mi nem ugrottunk velük, inkább maradtunk a béke oldalán.

A birodalom nem segíteni akar Ukrajnán, hanem gyarmatosítani akarja. A gyarmatosítás eszköze a háború. Európa urai úgy döntöttek, Ukrajnának folytatnia kell a háborút. Kerül, amibe kerül, majd kap cserébe gyors uniós tagságot a mi pénzünkön. Erre egyetlen válaszunk lehet uniót, de Ukrajna nélkül.

A háborúról nem kérdezték meg a magyarokat, de Ukrajna uniós tagságáról nem tudják nem megkérdezni. Magyarország nélkül nincs európai döntés. Egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért? Most az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába? Kedves barátaim, irány a véleménynyilvánító szavazás!

Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-e mámoros napját a higgadt és bölcs áprilisi törvények követték. Ezek a törvények helyezték védelem alá a március 15-én kivívott szabadságot. Ez most is pontosan így lesz. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkba, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük, tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket!

Rajtuk a skarlát betű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket.

Ismerünk benneteket, hiába bújtatok új európai pártgúnyába, a gazdáitok ugyanazok. A terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk benneteket újra, újra és újra, mert fényesebb a láncnál a kard. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország, mindenek előtt! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!